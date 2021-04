Final Fantasy VII Remake Integrade – Interview über Yuffie & mehr

Square Enix hat ein spannendes Interview zu Final Fantasy VII Remake Integrade veröffentlicht, das sich speziell der Yuffie-Episode widmet.

Zur Seite standen dabei Naoki Hamaguchi und Motomu Toryiama,die Co-Entwicklungschefs von Final Fantasy VII Remake Integrade, die über Yuffie, die Mogry-Klamotten und vieles mehr sprechen.

Unter anderem ging man noch einmal darauf ein, worin sich die Neuauflage vom Originalspiel unterscheidet, in der es sich natürlich um Yuffie dreht. Dazu heißt es von Hamaguchi-san:

„Wenn ich über Yuffie nachdenke, dann kommt mir als erstes diese Beschreibung in den Sinn: „Eine materialistische Materia-Jägerin, die mit Fortbewegungsmitteln nicht viel am Hut hat. Materia ist die Motivation von Yuffie, und ich war darauf bedacht, diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit in jedem Teil der neuen Episode – von der Story bis zu den Minispielen – ganz nach vorne zu bringen.“