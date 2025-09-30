Final Fantasy VII Remake Intergrade: Innovatives Feature für PS5 in Planung

Square Enix scheint noch längst nicht fertig mit Final Fantasy VII Remake Intergrade. Während die Switch 2- und Xbox Series X/S-Versionen bereits das neue Streamlined Progression-Feature erhalten sollen, prüfen die Entwickler nun offenbar, ob diese Anpassungen auch für PS5 und PC Sinn machen.

Streamlined Progression – was steckt dahinter?

Das Feature, das auf den kommenden Plattformen eingeführt wird, gibt Spielern deutlich mehr Kontrolle über ihr Abenteuer: unbegrenzte HP und MP, maximale Schadenswerte und weitere Optionen, die das klassische Kampfsystem des Remakes flexibilisieren. Es ist also ein Werkzeug sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Fans, die das Spiel einmal „anders“ erleben möchten.

Naoki Hamaguchi, der Director von Final Fantasy VII Remake Intergrade, erklärte in einem Statement auf der offiziellen Square Enix-Website: „Wir erwägen proaktiv, diese Funktionen auch auf PS5 und PC hinzuzufügen. Es gibt aber eine klare Priorisierung in unserer Entwicklungsarbeit, weshalb nicht sofort alle Plattformen berücksichtigt werden können.“

Fokus auf Optimierungen für PS5

Derzeit arbeitet das Team vor allem an Licht- und Performance-Optimierungen, die bereits aus der PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth bekannt sind, für die PS5. Hamaguchi betonte, dass diese Updates in absehbarer Zeit für die PS5-Spieler verfügbar sein sollen. Wer das Remake also auf der aktuellen PlayStation erlebt, kann sich in Zukunft auf sichtbare Verbesserungen freuen – selbst bevor Streamlined Progression kommt.

Hinter den Kulissen bereitet Square Enix den dritten Teil des Remake-Projekts vor. Laut Hamaguchi entwickelt sich Final Fantasy VII Remake Part 3 gut, ein Release wird aktuell für 2027 angestrebt. Wer also bisher noch gezögert hat, kann mit den kommenden Updates und dem finalen Kapitel des Remakes rechnen, sowohl inhaltlich als auch technisch.

Die Überlegung, Streamlined Progression auf PS5 und PC zu bringen, zeigt, dass Square Enix die bestehenden Versionen nicht vergessen hat. Spieler erhalten so die Chance, altbekannte Inhalte auf neue Weise zu erleben. Ob und wann die Features tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten – spannend bleibt es allemal.