Final Fantasy VII Remake Intergrade: Release auf Xbox und Switch angekündigt

Eines der meistdiskutierten Rollenspiele der letzten Jahre macht den nächsten Schritt: Final Fantasy VII Remake Intergrade verlässt die PlayStation-Exklusivität und landet auf Switch 2, Xbox Series X|S und PC. Mit diesem Release verfolgt Square Enix die mittlerweile altbekannte „so spät wie möglich, aber immerhin doch noch“-Strategie, die schon bei anderen großen Titeln für ein Déjà-vu sorgt.

Begleitet wird der Termin von einem neuen Trailer, der die Veröffentlichung am 22. Januar 2026 unterstreicht. Für Fans bedeutet das: Midgar öffnet seine Tore erneut, diesmal für eine deutlich breitere Spielerbasis.

Neue Features: Game-Boost als Komfortfunktion

Für die Neuauflagen auf Switch 2 und Xbox gibt es eine kleine, aber durchaus bemerkenswerte Ergänzung: den sogenannten Game-Boost. Wer weniger Lust auf harte Kämpfe hat, darf sich über unendliche MP und TP, stets volle ATB- und Limit-Leisten sowie Schadenszahlen im fünfstelligen Bereich freuen. Dazu kommt ein vereinfachter Erwerb von Waffenfertigkeiten. Square Enix positioniert das Feature als Einsteigerhilfe – und gleichzeitig als Abkürzung für alle, die das Spiel vielleicht lieber „cineastisch“ erleben wollen.

Wer schnell zuschlägt, wird belohnt. Digitale Vorbesteller erhalten für begrenzte Zeit das originale Final Fantasy VII gratis dazu – auf Xbox sogar direkt spielbar, während Switch-User bis zum offiziellen Release am 22. Januar warten müssen. Zusätzlich winken physische Boni wie ein exklusiver Magic: The Gathering – Final Fantasy Booster, der zufällig 15 Karten enthält.

Mehr Reichweite, mehr Optionen

Dass Square Enix die Remake-Reihe nun auch auf Nintendo Switch 2 und Xbox bringt, war nur eine Frage der Zeit. Der Publisher fährt seit Jahren eine klare Multiplattform-Strategie, denn spätestens seit Final Fantasy XVI und Crisis Core Reunion war klar, dass die Exklusivität des Remakes kein Dauerzustand bleibt. Für die Branche bedeutet das vor allem eins: Das Remake erreicht neue Zielgruppen, während die PlayStation zwar weiterhin zuerst bedient wurde, aber nun nicht mehr das alleinige Zuhause der Reihe bleibt.

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade ist der Grundstein gelegt, bevor Square Enix sich auf den Abschluss der Trilogie konzentriert. Der dritte Teil befindet sich bereits in Entwicklung, und dürfte, wie immer, irgendwann nach 2026 erscheinen. Bis dahin können Xbox- und Switch-Spieler endlich nachvollziehen, warum das Remake 2020 als eines der besten RPGs des Jahres gefeiert wurde.