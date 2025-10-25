Final Fantasy VII Remake Part 3: Erfreuliches Update für Fans

Es ist eine Reise, die über ein Jahrzehnt dauert, und bald soll sie ihr Finale erreichen. Mit Final Fantasy VII Remake Part 3 steht der letzte Teil der Trilogie in den Startlöchern. Lange mussten Fans warten, doch aktuelle Aussagen von Game Director Naoki Hamaguchi geben Anlass zur Hoffnung. Part 3 soll nicht nur das große Finale werden, sondern ein „neues Spielerlebnis“ bieten.

Hamaguchi beschreibt, dass Part 3 inhaltlich anders ausgerichtet sein wird als seine Vorgänger. Während die ersten beiden Teile bekannte Szenen und Charaktere in moderner Optik neu interpretierten, soll der Abschluss der Trilogie frische Schwerpunkte setzen. Laut Hamaguchi ist das Kernziel, dass sowohl alte Fans als auch Neueinsteiger am Ende zufrieden sind.

Ein Blick hinter die Kulissen von Part 3

In einem Interview mit VGC sprach Hamaguchi detailliert über den Entwicklungsstand: „Wir arbeiten gerade intensiv am dritten Spiel der Remake-Serie. Ich habe die Vision im Kopf, die Gameplay-Struktur, das Spielerlebnis, den Kern des Spiels – es sieht wirklich gut aus.“ Er betont, dass das Team alles daran setzt, Part 3 zu einem befriedigenden und rundum gelungenen Erlebnis zu machen.

Interessant ist auch, dass Hamaguchi die Portierung auf die kommende Nintendo Switch 2 bestätigt hat. Dank spezifischer Optimierungen und Tweaks sollen die Spiele auf der neuen Hardware problemlos laufen, sodass Switch-Spieler nichts von der Trilogie verpassen werden.

Was Spieler erwarten dürfen

Konkrete Details zu Gameplay-Mechaniken, Story-Entwicklungen oder einem offiziellen Titel für Part 3 gibt es noch nicht. Square Enix zielt aber klar darauf ab, das jahrzehntelange Projekt stilvoll abzuschließen. Hamaguchi verspricht, dass Spieler bald das große Finale erleben können, möglicherweise schon bei den Game Awards in diesem Jahr.

Für Fans dürfte sich diese Geduld auszahlen. Die Trilogie hat bereits gezeigt, dass Square Enix bereit ist, alte Klassiker nicht nur neu zu erzählen, sondern auch zu erweitern und zu modernisieren. Mit Part 3 könnte der Abschluss ein Maßstab für ambitionierte Remakes werden.

Final Fantasy VII Remake Part 3 wird mehr als nur ein weiteres Remake-Teil. Es soll neue Perspektiven auf die bekannte Welt liefern, die Erwartungen der Community erfüllen und die Trilogie stilvoll abschließen. Wer die ersten beiden Teile mochte, darf gespannt sein, und darf sich gleichzeitig auf die optimierte Switch-2-Erfahrung freuen.