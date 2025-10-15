Final Fantasy VII Remake Part 3: Square Enix verspricht ein Ende, das alte und neue Fans vereint

Das Kapitel um Cloud, Tifa und Sephiroth steuert auf sein großes Finale zu, und laut Game Director Naoki Hamaguchi soll Final Fantasy VII Remake Part 3 genau das schaffen, woran viele Remakes scheitern: die Brücke zwischen Nostalgie und Neuanfang. Auf der Brasil Game Show 2025 sprach Hamaguchi über die Entscheidung, das Original in drei Teile zu splitten, und über ein Ende, das die Fans „zufriedenstellen“ soll.

„Wir hätten einiges kürzen können, aber die Fans hätten uns das nie verziehen“, so Hamaguchi. Die Geschichte von Final Fantasy VII sei einfach zu groß, um sie in ein einziges Spiel zu pressen. Stattdessen habe man sich bewusst dafür entschieden, jeden Teil mit moderner Technologie und erzählerischer Tiefe zu gestalten, selbst wenn das bedeutet, dass die Trilogie erst viele Jahre später vollständig wird.

Ein Abschluss für alle – nicht nur für Nostalgiker

Noch ist der finale Titel von Final Fantasy VII Remake Part 3 nicht bekannt, doch das Ende steht laut Hamaguchi bereits fest. „Ich bin überzeugt, dass dieses Finale sowohl die Fans des Originals als auch neue Spieler ansprechen wird“, sagt der Director.

Damit will Square Enix offenbar ein seltenes Gleichgewicht finden: eine Geschichte, die für Veteranen emotional aufgeladen bleibt, aber auch ohne nostalgisches Vorwissen funktioniert. Schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass das Team diesmal stärker auf erzählerische Klarheit und thematische Vollendung setzt – nach dem teils experimentellen Ansatz von Rebirth.

Interessant ist auch, dass Hamaguchi bereits vor einem Jahr einen „Twist“ für das letzte Kapitel ankündigte. Was genau das bedeutet, bleibt offen, aber es dürfte mehr sein als nur ein klassisches Plot-Device. Schließlich spielt Final Fantasy VII Remake seit Beginn mit Zeitlinien, Wahrnehmungen und Schicksal – Themen, die im dritten Teil wohl ihren Höhepunkt erreichen.

Wann erscheint Final Fantasy VII Remake Part 3?

Nach dem üblichen Entwicklungsrhythmus dürfte das Finale frühestens 2027 oder 2028 erscheinen. Immerhin laufen die Arbeiten laut Hamaguchi und Serienveteran Tetsuya Nomura planmäßig, was bei Square Enix bekanntlich keine Selbstverständlichkeit ist.

Während Fans also noch einige Jahre auf das Ende warten müssen, erscheinen die ersten beiden Teile bald auch auf Xbox Series X|S und der Nintendo Switch 2. Eine gute Gelegenheit, die bisherige Reise nachzuholen – oder sich emotional darauf vorzubereiten, was Square Enix als den großen Abschluss der Saga bezeichnet.

Wenn Hamaguchi recht behält, könnte Final Fantasy VII Remake Part 3 tatsächlich das Kunststück schaffen, alte Erinnerungen zu ehren und zugleich neue zu schaffen. Doch wer Final Fantasy VII kennt, weiß: Selbst ein „zufriedenstellendes“ Ende ist hier nie ganz eindeutig. Vielleicht ist genau das die größte Stärke dieser Reihe, sie lässt Raum für Emotion, Interpretation und Neuanfang.