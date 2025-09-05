Final Fantasy VII Remake Part 3 und Kingdom Hearts IV – Großartige Neuigkeiten für Fans

Die Fans der beiden großen Square-Enix-Reihen können aufatmen. In einem aktuellen Interview hat Tetsuya Nomura, Creative Director von Final Fantasy VII Rebirth, erstmals seit längerer Zeit offen über den Stand der kommenden Titel gesprochen. Sowohl Final Fantasy VII Remake Part 3 als auch Kingdom Hearts IV laufen demnach planmäßig und ohne größere Verzögerungen.

Ein Blick auf Final Fantasy VII Remake Part 3

Nomura erklärte, dass die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake Part 3 „sehr reibungslos“ verläuft und der Ankündigungszeitpunkt bereits feststeht. Konkrete Details zum Release oder Storyinhalten blieb er schuldig, versicherte aber: Die Fans dürfen sich auf die geplanten Updates verlassen.

Unterstützend dazu arbeitet Cody Christian, der Synchronsprecher von Cloud, aktuell an Aufnahmen für ein bisher unbestätigtes Projekt – vermutlich Teil 3 der Remake-Reihe. Auch frühere Aussagen von Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase bestätigen, dass das Team „zufrieden“ mit dem Entwicklungsfortschritt ist. Nach aktuellem Stand ist mit einer Veröffentlichung 2027 zu rechnen, genau vier Jahre nach Final Fantasy VII Rebirth. Damit folgt Square Enix dem bisherigen Rhythmus der Reihe.

Kingdom Hearts IV: Leise, aber solide Entwicklung

Auch Kingdom Hearts IV macht Fortschritte. Nomura betonte, dass die Produktion planmäßig verläuft, obwohl der Titel seit seiner Ankündigung vor einigen Jahren eher still geblieben ist. Das letzte größere Update im Mai bestätigte unter anderem Micky Maus als spielbare Figur und gab den Fans erste visuelle Eindrücke.

Für Spieler bedeutet das: Geduld zahlt sich aus. Square Enix investiert die nötige Zeit, um beide Reihen auf gewohnt hohem Niveau fortzuführen, ohne die Qualität zu gefährden.

Die Aussagen Nomuras geben Hoffnung, dass sowohl Final Fantasy VII Remake Part 3 als auch Kingdom Hearts IV nicht unter Zeitdruck leiden. Für Fans bleibt die zentrale Frage: Welche Story- und Gameplay-Überraschungen erwarten uns in den nächsten Jahren? Square Enix liefert bisher nur kleine Einblicke – aber immerhin genug, um Vorfreude aufzubauen.