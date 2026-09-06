Final Fantasy VII Revelation bekommt zwei vorab angekündigte Story-DLCs

Square Enix bringt „Final Fantasy VII Revelation“ am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 auf den Markt. Neben den physischen Versionen stehen bereits zwei kostenpflichtige Story-Erweiterungen fest, die in den Monaten danach folgen.

Zwei Story-DLCs vor dem Hauptspiel angekündigt

Die Monetarisierungsstrategie von Square Enix greift erneut weit vor dem Verkaufsstart. Noch bevor das Hauptspiel im Regal steht, sind zwei Erweiterungen fest eingeplant. Der erste DLC erscheint im Winter 2027 und stellt Sephiroth in den Fokus. Im Frühjahr 2028 folgt die zweite Erweiterung rund um Vincent und die Turks.

Diese Praxis schadet der Wahrnehmung des Gesamtprodukts. Wenn essenzielle Charakter-Hintergründe zu Vincent oder Sephiroth bereits Monate vor dem Release in eigenständige DLC-Pakete ausgelagert werden, entzieht der Entwickler dem Hauptspiel potenziell fertige Inhalte. Der Verdacht liegt nahe, dass hier narrativer Content künstlich zerstückelt wird, um die Lebensdauer und den Ertrag des Titels über den Erstverkauf hinaus zu strecken.

Physische Medien ohne Datenträger und 390-Euro-Paket

Bei der physischen Distribution spart der Publisher am Speichermedium. Die Version für die Nintendo Switch 2 erscheint lediglich als Game Key Card ohne Daten auf dem Modul. Auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S fehlt die explizite Bestätigung vollwertiger Discs. Der Trend geht unmissverständlich zum Plastikhülle-Verkauf ohne echten physischen Gegenwert.

Die Preisspanne der Editionen fällt gewohnt breit aus:

Standard Edition (79,99 EUR): Hauptspiel, Magic-Karte, Steelbook.

Deluxe Edition: Zusatzinhalte der Standard Edition plus Mini-Soundtrack und Artbook.

Collector’s Edition (389,99 EUR): Inhalte der Deluxe Edition, Zugang zu beiden Story-DLCs, eine Figur von Zack, Cloud und Sephiroth sowie digitale Zusatzobjekte.

Die Ankündigung von DLCs Jahre vor dem eigentlichen Verkaufsstart verdeutlicht den Wandel von Vollpreistiteln zu modularisierten Plattformen. Wer das vollständige narrative Erlebnis von „Final Fantasy VII Revelation“ sucht, muss zur 390 EUR teuren Collector’s Edition greifen oder die DLCs im Nachgang einzeln erwerben. Auf allen Plattformen droht Käufern der physischen Fassungen zudem ein rein digitaler Download ohne dauerhafte Datenträgersicherheit.