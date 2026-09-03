Final Fantasy VII Revelation: Collector’s Edition für 390 EUR angekündigt

Square Enix bringt „Final Fantasy VII Revelation“ am 8. April 2027 auf den Markt und startet zeitgleich die Vorbestellungsphase mit einer 389,99 EUR teuren Collector’s Edition sowie einem kostenpflichtigen Story Expansion Pass.

Statuen, Story-DLCs und In-Game-Vorteile

Die exklusiv im hauseigenen Square Enix e-Store erhältliche Collector’s Edition setzt ihren finanziellen Schwerpunkt auf eine dreiteilige Statue von Cloud, Zack und Sephiroth. Die Figuren messen zwischen 17 und 20 Zentimetern Höhe und lassen sich wahlweise einzeln aufstellen oder zu einem Gesamtdiorama mit einer Grundfläche von ca. 28 x 30 Zentimetern verbinden.

Dem Paket liegt die physische Deluxe Edition bei, die ein 120-seitiges Hardcover-Artbook im A4-Format, eine Mini-Soundtrack-CD sowie ein SteelBook umfasst. Square Enix warnt explizit vor Spoilern im Artbook, da dieses wesentliche Handlungselemente des Trilogie-Finales abbildet.

Inhaltlich ergänzt der Hersteller das Bundle um digitale Ausrüstung und Gameplay-Inhalte. Der enthaltene Story Expansion Pass umfasst zwei separate Story-DLCs, die den Fokus auf Sephiroth sowie Vincent und die Türken legen. Zusätzlich liefert die Edition digitale Beschwörungs-Materia (Mecha-Chocobo & Moogle, Polydroid Alexander), Ausrüstungsgegenstände mit Passivboni für die Regenerierung von Treffer- und Magiepunkten sowie ein physisches Promo-Exemplar für das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering.

Physische und digitale Editionen im Preisvergleich

Wer auf das Figuren-Set verzichtet, erhält die physische Deluxe Edition zum Launch im April für 99,99 EUR. Sie beinhaltet das Hauptspiel, den Soundtrack, das Artbook, das SteelBook und die Kartenspiel-Promokarte.

Für rein digitale Käufer stehen im PlayStation Store die Premium Edition sowie die Premium Plus Edition bereit. Beide digitalen Varianten beinhalten einen 24-stündigen Early Access vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin sowie den Story Expansion Pass. Die Premium Plus Edition erweitert diesen Umfang um das digitale Artbook, den Soundtrack sowie die in der Collector’s Edition enthaltenen In-Game-Ausrüstungen. Standard-Vorbesteller aller Editionen erhalten als Bonus die Mecha-Chocobo & Moogle Summon Materia.

Square Enix koppelt relevante Handlungserweiterungen rund um Schlüsselcharaktere wie Sephiroth direkt zum Vorbestellstart an kostenpflichtige Zusatz-Pässe und teure Sondereditionen. Wer die vollständige Erzählung des Trilogie-Abschlusses erleben will, zahlt ab Tag eins den Aufpreis für den Story Expansion Pass.