Final Fantasy VII Revelation: Leak enthüllt sieben DLCs und Story Expansion Pass

Der für Frühjahr 2027 geplante Abschluss der Remake-Trilogie, Final Fantasy VII Revelation, erhält laut einem aktuellen Datenbank-Eintrag im Epic Games Store nach dem Release sieben Zusatzinhalte sowie eine umfassende Story-Erweiterung.

Ein Tracker-Update legte die Produktstruktur vor der offiziellen Ankündigung offen. Square Enix setzt damit die Strategie fort, das Hauptspiel über den initialen Veröffentlichungstermin hinaus zu monetarisieren.

Die geleakte Liste führt neben der Standardversion eine Premium Edition sowie eine Premium Plus Edition auf. Die sieben separaten DLC-Pakete dürften sich in die bekannte Struktur der Vorgänger einreihen. Bei „Final Fantasy VII Remake“ und „Rebirth“ handelte es sich hierbei primär um kosmetische Gegenstände, optionale Beschwörungen (Summons) und In-Game-Ausrüstung. Das ist klassisches Filetier-Marketing. Nichts Neues.

Der Story Expansion Pass als Kernelement

Das inhaltliche Schwergewicht des Leaks ist der explizit genannte Story Expansion Pass. Dieser deutet direkt auf eine größere narrative Erweiterung hin, vergleichbar mit der INTERmission-Episode aus „Final Fantasy VII Remake Intergrade“. Director Naoki Hamaguchi hatte diese Option bereits auf der Tokyo Game Show im vergangenen Jahr angedeutet. Nun herrscht Gewissheit.

Die technische und inhaltliche Frage bleibt die Ausrichtung. Square Enix muss entscheiden, ob das Studio verbleibende Fragmente der Compilation of Final Fantasy VII – wie Dirge of Cerberus oder Elemente aus Advent Children – integriert oder komplett neue Handlungsstränge entwirft.

Die Multiplattform-Strategie steht ebenfalls fest. Das Spiel erscheint simultan für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Die Hardware-Basis ist im Vergleich zu den zeitexklusiven Vorgängern maximal breit aufgestellt.

Der Leak beweist, dass das angebliche Finale im Frühjahr 2027 kein finaler Schlusspunkt ist. Käufer müssen sich auf das etablierte Service-Modell von Square Enix einstellen. Wer das vollständige narrative Erlebnis sucht, wird zur Kasse gebeten. Ein Einstieg am ersten Tag erfordert Geduld oder das Budget für die Premium-Editionen. Warten auf die Complete Edition bleibt die wirtschaftlich vernünftigste Option.