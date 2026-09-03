Final Fantasy VII Revelation: Release am 8. April 2027 für PS5

Square Enix veröffentlicht „Final Fantasy VII Revelation“ am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox & Co. Das Entwicklerstudio schließt das dreiteilige Remake-Projekt mit einer frei befahrbaren Open World ab, in der das Luftschiff Highwind direkt als fliegende Operationsbasis dient.

Nahtlose Welt und Luftschiff-Fokus

Neue Details beim State of Play gab es ebenfalls. Die Highwind steht als Transportmittel früh im Spiel bereit und erlaubt das freie Überfliegen der gesamten Spielwelt. Aus dem fliegenden Schiff springen Spieler per Fallschirm ab, um an jedem beliebigen Punkt der Map nahtlos in die Erkundung überzugehen.

Neben vertrauten Regionen wie dem überarbeiteten Dorf Gongaga und Rocket Town betreten Spieler erstmals das geschlossene Territorium der Kriegernation Wutai. Dächer und Höhenunterschiede in den Städten lassen sich über eine neue Hakenpistole dynamisch überwinden. Für Bodenfahrten dient das Reittier Piko, das im Spielverlauf mitwächst und aktiv in Kämpfe eingreift.

Klassensystem und veränderte Perspektiven

Das Kampfsystem erweitert die bekannte Mischung aus Echtzeit-Action und Befehlseingabe um das FITS-System. Die vier wählbaren Rollen Krieger, Ritter, Schwarzer Magier und Beschwörer verändern die Fähigkeiten, Synergien und Standardangriffe der Gefährten. Cid nimmt als Ritter eine defensive Schadens-Auffangrolle ein, während Vincent als Beschwörer mit aufgenommener Wesenheit angreift. Dazu passen sich Gelegenheitsaufträge narrativ an den aktuell gesteuerten Charakter an. Wer einen Auftrag als Vincent startet, erlebt eigene Dialoge und historische Hintergründe aus dessen Blickwinkel.

Für Pausen abseits der Hauptstory kehrt das Kartenspiel Queen’s Blood mit einer eigenen Nebengeschichte rund um Red XIII zurück.

Highwind als echter Game-Changer

Das nahtlose Abspringen aus der Highwind direkt in die Hauptstädte tilgt die künstlichen Ladebarrieren des Vorgängers. Wer ohne Verzögerung vom Himmel auf die Dächer von Wutai segelt, bekommt das spürbare Gefühl einer echten, zusammenhängenden Welt.

Die spielbare Anpassung der Quests an den aktiven Charakter gibt dem Wiederspielwert das nötige Gewicht. Square Enix liefert die spielerische Freiheit ab, die Remake und Rebirth noch verweigert haben.