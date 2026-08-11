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Final Fantasy VII Revelation: Square Enix drosselt die Erwartungen für 2027

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Square Enix belässt Finanzprognosen unverändert. Das deutet auf einen Release von Final Fantasy VII Revelation ab April 2027 hin. Alle Infos!

Final Fantasy Vii Revelation Story

Kein Wunderumsatz bis Ende März 2027 eingeplant. Square Enix belässt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nahezu unverändert bei 298 Milliarden Yen. Der finale Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie wird aller Voraussicht nach erst ab April 2027 auf den Markt kommen.

Trockene Zahlen, klare Absage

Ein zeitgleicher Release von „Final Fantasy VII Revelation“ auf PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sorgt laut dem jüngsten Quartalsbericht für massive Umsätze. Ein solcher Blockbuster verschiebt Finanzberichte gewaltig. Square Enix rechnet für dieses Geschäftsjahr aber nur mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent. Wer auf ein Release-Datum im März hofft, baut auf dünnes Eis.

Dass der Publisher seine Prognosen vor konkreten Vorbesteller-Zahlen konservativ hält, ist zwar typisch für japanische Rechnungslegungsstandards (J-GAAP). Doch die Zeichen stehen auf Frühjahr 2027 – und das bedeutet im gewöhnlichen Branchensprech meist die Monate April oder Mai.

Rebirth zeigt, wo das Geld fließt

Finanziell steht Square Enix aktuell glänzend da. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal um 32,3 Prozent, das operative Ergebnis schoss um 88,6 Prozent nach oben. Getrieben wird das von zwei Motoren: dem Release von „Final Fantasy VII Rebirth“ auf der Switch 2 und Xbox sowie dem HD-2D-Erfolg „The Adventures of Elliot“. Das Multiplattform-Modell greift. Genau deshalb hat Square Enix keine Eile, „Final Fantasy VII Revelation“ übers Knie zu brechen.

Wir müssen uns auf eine etwas längere Wartezeit einstellen, als es sich mancher Optimist erhofft hat. Katastrophal ist das nicht. Ein Release im April oder Mai gibt den Entwicklern die nötige Zeit, um die gigantische Spielwelt rund um das Luftschiff Highwind und das neue FITS-Outfit-System sauber zu polieren.

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Auf der Gamescom Opening Night Live am 25. August gibt es frisches Material zu sehen. Dort dürften wir handfeste Details zur Gameplay-Skalierung und vielleicht schon ein konkreteres Fenster bekommen. Ein Release nach dem 31. März ist die einzig vernünftige Entscheidung. Lieber ein ausgereiftes Finale im April als ein überstürzter März-Launch, nur um ein Geschäftsjahr zu retten.

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SOURCES:Square Enix
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