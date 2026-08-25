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Final Fantasy VII Revelation: Trailer kündigt Finale für Frühjahr 2027 an

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Final Fantasy VII Revelation erscheint Frühjahr 2027. Trailer zeigt die Highwind, riesige Arma-Wächter und das neue W.E.A.R.-System für das Finale.

Final Fantasy Vii Revelation Story

Der gamescom-Trailer zu „Final Fantasy VII Revelation“ setzt auf das Luftschiff Highwind, gigantische Arma-Bosskämpfe und das finale Kapitel der Remake-Trilogie im Frühjahr 2027. Square Enix öffnet die gesamte Weltkarte für freie Erkundung aus der Luft.

Das Erwachen der kolossalen Arma stellt alles auf den Kopf. Diese uralten Wächter machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Sie verwüsten den Planeten und greifen die Menschheit genauso wie Sephiroths Schergen an. Cloud und die Truppe kämpfen gegen diese Giganten im Wüstensand, tief unter Wasser und in schnellen Luftgefechten. Kenner des Originals kriegen hier legendäre Endgame-Gegner im neuen Gewand geliefert. Das sitzt.

Riesige Wächter und der Sturzflug von der Highwind

Die Highwind ist nicht nur Deko. Das Luftschiff lässt uns frei über den Planeten fliegen. Per Fallschirm geht es an jedem beliebigen Punkt nahtlos nach unten. Am Boden warten neue Werkzeuge wie der Enterhaken oder klassische Chocobos. Wer will, teilt die Gruppe auf und entscheidet selbst, in welcher Reihenfolge die Krisenherde rund um den fallenden Meteor angegangen werden.

Spielerisch legt das Hybrid-System aus Action und Taktik noch eine Schippe drauf. Neue spielbare Charaktere ergänzen die Truppe. Frischen Wind bringt das W.E.A.R.-System. Cloud und Tifa im Schwarzmagier- oder Krieger-Outfit sind keine reine Kosmetik, sondern schalten klassische Final-Fantasy-Rollenspezialisierungen frei. Dazu kommt mit Typhon eine ziemlich schräge Beschwörung ins Spiel.

Square Enix geht aufs Ganze. Das nahtlose Abspringen von der Highwind und die offene Wahl der Missionsreihenfolge sind genau die Freiheiten, die ein Serienfinale braucht. Wenn das Balancing der Arma-Kämpfe und die Performance stimmen, erwartet uns im Frühjahr 2027 ein echter Meilenstein.

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Werdet ihr euch mit dem Fallschirm sofort in die gefährlichsten Arma-Gebiete stürzen oder arbeitet ihr die Story-Konflikte erst strikt nach und nach ab?

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