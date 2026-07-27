Final Fantasy VII Revelation: Überarbeitetes Kampfsystem und tiefere Taktik

Square Enix überarbeitet das Kampfsystem für „Final Fantasy VII Revelation“ grundlegend und verspricht mehr Bewegungsfreiheit sowie eine höhere strategische Tiefe für den Serienabschluss im Frühjahr 2027. Der finale Teil der Remake-Trilogie erscheint zeitgleich für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC.

Das überarbeitete Kampfsystem überwindet die bisherigen Grenzen zwischen Echtzeit-Action und pausierbarem Befehlsmenü, wie Genki_JPN meldet. In „Final Fantasy VII Remake“ und „Final Fantasy VIII Rebirth“ dienten Angriffe primär dem Aufbau der ATB-Leiste, während die Raumpositionierung der Charaktere meist sekundär blieb.

„Final Fantasy VII Revelation“ baut die Bewegungsfreiheit im Kampfgeschehen deutlich aus. Die Platzierung der Gruppenmitglieder im Raum nimmt direkten Einfluss auf Schadenswerte, Trefferchancen und die Effektivität von Gruppen-Synergien. Das zwingt zu aktiverer Raumkontrolle.

Höhere Komplexität für die finale Konfrontation

Die mechanische Überholung zielt direkt auf den finalen Konflikt zwischen Cloud und Sephiroth ab. Höhere strategische Tiefe bedeutet in der Praxis eine stärkere Verzahnung von Elementarschwächen, Zeitfenstern für Konter und der dynamischen Nutzung der Umgebung.

Wer nur stur Standardkombos aneinanderreiht, läuft in den späten Bosskämpfen gegen eine Wand. Square Enix hebt die Skill-Deckel an. Das ist nötig. Nach zwei Teilen kennen die Spieler die Grundmechaniken auswendig und verlangen nach echten taktischen Herausforderungen statt bloßer Zahlenwert-Skalierung.

Final Fantasy VII Revelation!



– The largest world in the series

– Freely explore the Planet aboard the Highwind airship

– An evolved battle system offering greater freedom and strategic depth

– The final battle that will decide the fate of the Planet

– Coming Spring 2027 pic.twitter.com/zJhesjqSL0 — Genki✨ (@Genki_JPN) July 26, 2026

Die Erweiterung des Kampfsystems um freiere Bewegungen und komplexere Effekte stellt die Hardware vor konkrete Aufgaben. Ein Kampfsystem, das auf präzises Timing und räumliche Übersicht setzt, toleriert keine Frame-Drops.

Während die Unreal Engine auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S genügend Leistungsreserven für dynamische Partikeleffekte bei 60 Bildern pro Sekunde bietet, wird die Nintendo Switch 2 der Flaschenhals. Bricht die Bildrate bei effektreichen Gruppenangriffen ein, leidet die Eingabepräzision sofort.

Die Weiterentwicklung des Kampfsystems ist der einzig richtige Schritt für das Finale. Bloße Aufstockung von Schadenszahlen hätte das Gameplay gelähmt. Die erweiterte Freiheit belohnt Spieler, die das System wirklich durchdringen wollen. Entscheidend bleibt die technische Umsetzung: Das ausgefeilteste Taktiksystem nützt nichts, wenn Bildratenbrüche auf schwächerer Hardware das Timing ruinieren.