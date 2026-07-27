Latest

Final Fantasy VII Revelation: Überarbeitetes Kampfsystem und tiefere Taktik

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
2 Kommentare

Final Fantasy VII Revelation erweitert das Kampfsystem für PS5, Switch 2, Xbox und PC. Mehr Bewegungsfreiheit und Tiefe im Frühjahr 2027.

Final Fantasy Vii Revelation

Square Enix überarbeitet das Kampfsystem für „Final Fantasy VII Revelation“ grundlegend und verspricht mehr Bewegungsfreiheit sowie eine höhere strategische Tiefe für den Serienabschluss im Frühjahr 2027. Der finale Teil der Remake-Trilogie erscheint zeitgleich für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC.

Das überarbeitete Kampfsystem überwindet die bisherigen Grenzen zwischen Echtzeit-Action und pausierbarem Befehlsmenü, wie Genki_JPN meldet. In „Final Fantasy VII Remake“ und „Final Fantasy VIII Rebirth“ dienten Angriffe primär dem Aufbau der ATB-Leiste, während die Raumpositionierung der Charaktere meist sekundär blieb.

„Final Fantasy VII Revelation“ baut die Bewegungsfreiheit im Kampfgeschehen deutlich aus. Die Platzierung der Gruppenmitglieder im Raum nimmt direkten Einfluss auf Schadenswerte, Trefferchancen und die Effektivität von Gruppen-Synergien. Das zwingt zu aktiverer Raumkontrolle.

Höhere Komplexität für die finale Konfrontation

Die mechanische Überholung zielt direkt auf den finalen Konflikt zwischen Cloud und Sephiroth ab. Höhere strategische Tiefe bedeutet in der Praxis eine stärkere Verzahnung von Elementarschwächen, Zeitfenstern für Konter und der dynamischen Nutzung der Umgebung.

Wer nur stur Standardkombos aneinanderreiht, läuft in den späten Bosskämpfen gegen eine Wand. Square Enix hebt die Skill-Deckel an. Das ist nötig. Nach zwei Teilen kennen die Spieler die Grundmechaniken auswendig und verlangen nach echten taktischen Herausforderungen statt bloßer Zahlenwert-Skalierung.

More Read

Final Fantasy XIV Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold bringt Schild-Tank und Nintendo Switch 2-Port
Final Fantasy XIV Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold – Neuer Trailer zeigt das Setting für 2027
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance – HD-2D-Debüt zeigt sich im zweiten Trailer

Die Erweiterung des Kampfsystems um freiere Bewegungen und komplexere Effekte stellt die Hardware vor konkrete Aufgaben. Ein Kampfsystem, das auf präzises Timing und räumliche Übersicht setzt, toleriert keine Frame-Drops.

Während die Unreal Engine auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S genügend Leistungsreserven für dynamische Partikeleffekte bei 60 Bildern pro Sekunde bietet, wird die Nintendo Switch 2 der Flaschenhals. Bricht die Bildrate bei effektreichen Gruppenangriffen ein, leidet die Eingabepräzision sofort.

Die Weiterentwicklung des Kampfsystems ist der einzig richtige Schritt für das Finale. Bloße Aufstockung von Schadenszahlen hätte das Gameplay gelähmt. Die erweiterte Freiheit belohnt Spieler, die das System wirklich durchdringen wollen. Entscheidend bleibt die technische Umsetzung: Das ausgefeilteste Taktiksystem nützt nichts, wenn Bildratenbrüche auf schwächerer Hardware das Timing ruinieren.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Frostbeast
27. Juli 2026 09:18

Dann hoffen wir mal, das die eigene Figur, die man gerade steuert, nicht nach 2,5 Sekunden die Aggro wieder bekommt.

1
Antworten
Mark Westside
27. Juli 2026 09:51
Reply to  Frostbeast

Ja, das hat das Wechseln teilweise etwas sinnlos gemacht.

0
Antworten

The Trends

GTA 6: Dan Houser gesteht Disc-Option trotz Sony-Aus ab 2028 zu

Rockstar-Mitgründer Dan Houser kritisiert das geplante Disc-Aus für PlayStation ab 2028. Publisher…

15 Kommentare

GTA 6: Dritter Trailer soll am 6. August erscheinen

GTA 6 Trailer 3 erscheint laut Tom Henderson am 6. August 2026.…

Keine Kommentare

DoesItPlay widerlegt die Disc-Kritik nicht: „offline spielbar“ heißt keineswegs „dauerhaft gesichert“

DoesItPlay beweist keine Rettung der Disc: Warum Offline-Lauffähigkeit ohne Updates keine echte…

5 Kommentare

You Might Also Like