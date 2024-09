Final Fantasy XIV Dawntrailer: Patch 7.1 mit Allianz-Raids vorgestellt

Ein besonders erwähnenswerter Teil von Patch 7.1 ist der langersehnte Allianz-Raid, der sich stark an Final Fantasy XI, dem ersten MMORPG von Square Enix, orientiert. Der Raid trägt den Titel „Echos aus Vana’diel“ und wird die Spieler auf eine Reise in eine völlig neue Welt entführen. Dieser Inhalt für 24 Spieler setzt den Maßstab für kommende Allianz-Raids in der Erweiterung Dawntrail und verspricht, ein unvergessliches Abenteuer zu werden.

