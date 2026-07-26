Final Fantasy XIV: Evercold bringt Schild-Tank und Nintendo Switch 2-Port

Square Enix bringt mit „Evercold“ die sechste Erweiterung für „Final Fantasy XIV“ im Januar 2027 und startet den Nintendo Switch-2-Ableger bereits im August 2026. Die Enthüllung auf dem Fan Festival 2026 in Berlin steckt voller technischer und inhaltlicher Umbrüche für das MMORPG.

Der neue Job: Bastion setzt auf zwei Großschilde

Square Enix bricht in „Evercold“ mit traditionellen Tank-Designs. Der neue Hauptverteidiger „Bastion“ führt zwei gigantische Schilde namens Skyltborg in den Kampf. Anstatt auf die klassische Kombination aus Schwert und Schild zu setzen, dient die Defensive hier direkt als offensive Waffe.

Das verändert die Dynamik im Raid-Content spürbar. Abseits der neuen Klasse überarbeitet Square Enix das visuelle Feedback. Spieler können System-Aktionen wie Teleport oder Rückführung mit alternativen Kampfanimationen anpassen. Später folgen rollenspezifische Skills. Technisch ein cleverer Schritt: Das Studio nutzt bestehende Mechaniken, um mehr optische Varianz ohne neues Balancing-Risiko zu erzeugen.

Dynamisches Leveling bricht die starre Progression

Die Hauptauftragsreihe verliert ihre lineare Struktur ebenfalls. Auf dem neuen Kontinent des Vierten Splitters steuern Spieler Gebiete in beliebiger Reihenfolge an.

Ein automatisches Skalierungssystem passt Gegner, Dungeons und Belohnungen an die aktuelle Charakterstufe an. Wer mit Stufe 90 ein Areal betritt, findet dieselbe Herausforderung vor wie ein Spieler auf Stufe 98. Das nimmt den Leerlauf aus der Levelphase. Dazu kommen feiner aufgelöste Charakter-Modelle mit erweiterten Farbpaletten und detaillierteren Gesichtsoptionen. Das Grafik-Update schluckt Ressourcen, hebt das betagte MMO-Grundgerüst aber schrittweise auf moderne Standards.

Switch 2-Release im August und plattformübergreifender Raid-Content

Die Nintendo Switch 2 erhält „Final Fantasy XIV“ am 4. August 2026. Vorbestellungen laufen ab sofort. Um den erwarteten Serveransturm abzufangen, gewährt Square Enix auf der Nintendo-Konsole einen Gratismonat ohne Abo-Pflicht.

Parallel treibt das Team die Server-Infrastruktur voran. Mit Patch 7.5x öffnet sich die Gruppenfindung über alle logischen Datenzentren einer Region hinweg. Das beendet die künstliche Trennung der Spielerbasis innerhalb Europas und Nordamerikas.

Inhaltlich sichert sich Square Enix Schwergewichte für das Endspiel:

8-Spieler-Raid: „Jenseits des Lebensstroms“ entsteht in direkter Kooperation mit dem Team der Final Fantasy VII Remake-Trilogie.

„Jenseits des Lebensstroms“ entsteht in direkter Kooperation mit dem Team der Final Fantasy VII Remake-Trilogie. Allianz-Raid: Für „EVANGELION – Ghosts of Desire“ sitzt Anime-Veteran Mahiro Maeda (Mad Max: Fury Road, Evangelion 3.0+1.0) am Design-Tisch.

Für „EVANGELION – Ghosts of Desire“ sitzt Anime-Veteran Mahiro Maeda (Mad Max: Fury Road, Evangelion 3.0+1.0) am Design-Tisch. Chocobo-Update (Patch 8.1): Der KI-Mitstreiter lässt sich künftig als Vollwert-Ersatz via Inhaltshelfer in Dungeons mitnehmen.

Square Enix liefert ab. Die technische Entkopplung der Datenzentren war längst überfällig und sichert die Langlebigkeit der Matchmaking-Systeme. Die Skalierung der Levelgebiete nimmt dem Rahmen alter Erweiterungen die Härte. Mehr Flexibilität beim Leveln, maximale Auslastung der Serverinfrastruktur und ein nahtloser Port auf Nintendos neue Hardware.