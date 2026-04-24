Final Fantasy XIV Evercold & Evangelion-Raid offiziell angekündigt

Square Enix hat mit der Ankündigung der sechsten Erweiterung „Evercold“ für Januar 2027 und einer Nintendo Switch 2-Version den bisher größten Umbruch in der Geschichte von „Final Fantasy XIV“ angekündigt. Neben einem Crossover mit Evangelion steht vor allem die radikale Aufspaltung des Kampfsystems in zwei Modi im Fokus, die das Spielgefühl für Veteranen und Neueinsteiger grundlegend verändern wird.

Der erste Satz der Keynote saß: Mit Evercold reisen wir in die vierte Splitterwelt, doch die eigentliche Nachricht ist die technische und mechanische Neuausrichtung des MMORPGs. Während die Erhöhung des Level-Caps auf 110 und neue Jobs (Verteidiger & physischer Fernkämpfer) zum Standardrepertoire gehören, markiert der Release auf der Nintendo Switch 2 einen strategischen Wendepunkt. Square Enix öffnet die Tore für eine völlig neue Hardware-Generation, was spätestens mit der grafischen Überarbeitung in Patch 7.0 vorbereitet wurde.

Evolution vs. Reborn: Das Kampfsystem-Experiment

Die wohl mutigste Entscheidung von Naoki Yoshida ist die Einführung der Reborn- und Evolution-Modi.

Reborn-Modus: Bewahrt das aktuelle und oft als „starr“ kritisierte Rotations-System.

Bewahrt das aktuelle und oft als „starr“ kritisierte Rotations-System. Evolution-Modus: Soll die individuelle Identität der Jobs stärken – weg vom starren 2-Minuten-Burst-Fenster, hin zu mehr spielerischer Freiheit.

Dass die neuen Evercold-Jobs exklusiv im Evolution-Modus spielbar sind, kommt den Spielern großzügig entgegen. Square Enix will das alte System langfristig ablösen, traut sich aber (noch) nicht den harten Cut für alle bestehenden Inhalte zu.

Evangelion trifft Eorzea

Nach „NieR: Automata“ folgt nun der nächste kulturelle Paukenschlag in „Final Fantasy XIV„. Der Allianz-Raid „EVANGELION – Ghosts of Desire“ bringt die ikonischen Mecha-Designs und die beklemmende Atmosphäre von Hideaki Annos Meisterwerk in die vierte Splitterwelt.

Die Zusammenarbeit mit Studio Khara lässt auf eine ähnlich tiefe Integration hoffen wie damals bei der YoRHa-Serie. Dies bedeutet nicht nur erstklassiges Gear-Design im EVA-Stil, sondern potenziell auch Raid-Mechaniken, die mit gigantischen Konstrukten und psychologischem Horror spielen – ein krasser Kontrast zum eher klassischen Fantasy-Setting der bisherigen Gebiete.

Fahrplan bis 2027

Bevor Evercold im Januar 2027 erscheint, füllt Square Enix das „Content-Loch“ mit Patch 7.5 und folgenden Updates. Besonders spannend:

Bestienbändiger (Patch 7.56): Der neue limitierte Job erscheint im September und dürfte die Zeit bis zur Erweiterung überbrücken.

Der neue limitierte Job erscheint im September und dürfte die Zeit bis zur Erweiterung überbrücken. Insel Kreszentia & Auxesia: Neue Erkundungs-Inhalte zeigen, dass man den Fokus weg von rein instanziierten Inhalten hin zu mehr Open-World-Experimenten schieben möchte.

Square Enix geht „All-In“. Die Aufteilung des Kampfsystems ist ist ein gewagtes Unterfangen. Es könnte die Community spalten oder endlich die nötige Tiefe zurückbringen, die viele seit Stormblood vermissen. Die Switch 2-Version sichert die Zukunft des Spiels auf einer weiteren Plattform, während das Evangelion-Crossover den nötigen Popkultur-Boost gibt.

Was haltet ihr von der Aufteilung in Evolution- und Reborn-Modus? Ist das die Rettung für das Job-Design oder befürchtet ihr ein Balancing-Chaos?