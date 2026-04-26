Final Fantasy XIV Evercold

Final Fantasy XIV-Director Naoki Yoshida ist weiterhin offen für die Entwicklung eines Single-Player-Spin-offs in der Welt von Eorzea, sofern externe Entwickler oder spezialisierte Teams ein überzeugendes Konzept vorlegen. Während das MMO selbst weiterhin Priorität hat, signalisiert „Yoshi-P“ damit Interesse an Spielern, die Online-Titeln bisher fernbleiben.

Naoki Yoshida hat im Rahmen des Fan Fests in Anaheim bestätigt, dass er aktiv über eine Einzelspieler-Variante von Final Fantasy XIV nachdenkt, um die Zielgruppe zu erweitern, die MMOs aufgrund ihrer Struktur ablehnt. Da die personellen Ressourcen der Creative Business Unit 3 jedoch vollständig in der Pflege des Hauptspiels gebunden sind, sucht Yoshida nach externer Initiative oder leidenschaftlichen Köpfen, die ein solches Projekt unter seiner Aufsicht führen würden.

Kapazitätsgrenzen verhindern interne Entwicklung

Der Hauptgrund, warum ein Single-Player-Ableger bisher nicht existiert, liegt in der hohen Auslastung des aktuellen Entwicklerteams. Laut Yoshida gibt es eine klare Erwartung der Community: Die Kernmannschaft soll ihre Energie in den Ausbau des MMOs stecken.

„Das einzige Team, das potenziell das beste eigenständige FFXIV-Spiel entwickeln könnte, ist das aktuelle FFXIV-Team. Aber wenn das passieren würde, bin ich sicher, dass die Spieler sagen würden: ‚Anstatt euch auf irgendein Spin-off-Projekt zu konzentrieren, solltet ihr mehr am eigentlichen Hauptspiel arbeiten.’“

Um diesen Interessenkonflikt zu lösen, brachte Yoshida die Idee einer kleineren, internen Gruppe innerhalb der Creative Business Unit 3 ins Gespräch, betonte aber vor allem die Offenheit für externe Vorschläge: „Wenn es Leute gibt, die daran interessiert sind, ein eigenständiges FFXIV zu entwickeln […] wir würden uns freuen, von ihnen zu hören. Ich meine das halb im Scherz, halb ernst.“

Die Brücke zwischen MMO und Klassik

Die Strategie, ein MMO für Single-Player-Fans zu öffnen, ist bei Square Enix nicht neu. Ein dediziertes Spin-off wäre jedoch der nächste logische Schritt, ähnlich wie Final Fantasy XI seinerzeit mit Mobile-Plänen (die letztlich scheiterten) oder wie die Offline-Version von Dragon Quest X, die in Japan sehr erfolgreich war.

Technisch gesehen bietet die Lore von „Final Fantasy XIV“ genug Substanz für eigenständige Genre-Experimente – sei es ein Charakter-Actionspiel um die „Dark Knight“-Jobquest oder ein taktisches RPG während der Garleischen Kriege. Square Enix hat bereits die nächste große Erweiterung „Evercold“ für Januar 2027 angekündigt, die das Spiel inhaltlich massiv ausbauen wird.