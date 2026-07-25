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Final Fantasy XIV: Evercold – Neuer Trailer zeigt das Setting für 2027

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Square Enix schickt den Krieger des Lichts ins ewige Eis. Der Extended Teaser Trailer zu „Final Fantasy XIV: Evercold“ enthüllt das Setting der kommenden Erweiterung für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Mac.

Die Menschheit ist vor dem weltweiten Frost in den Himmel geflohen. Die gigantische Vereisung hat die alte Welt unbewohnbar gemacht. Nur der Himmel bietet noch Schutz vor der eisigen Hölle darunter. Genau.

Das Video zeigt die genaue Szenerie, visuelle Details der neuen Umgebungen und den Dialog um das verheißene Land. Bilder sagen mehr als Worte. Die Szenen im Trailer demonstrieren den radikalen Wandel Eorzeas eindrucksvoller als jeder reine Text.

Der Release ist für Januar 2027 angesetzt. Die Reise beginnt oben.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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