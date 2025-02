Final Fantasy XIV Online: Das nächste große Update „Seekers of Destiny“ steht vor der Tür

Mit all diesen neuen Inhalten bietet Patch 7.2 „Seekers of Destiny“ einen aufregenden Ausblick auf das, was noch kommen wird – ein Update, das sowohl Story-Fans als auch Gameplay-Enthusiasten gleichermaßen begeistert. Wer also die Welt von Final Fantasy XIV weiterhin erobern möchte, sollte sich diesen Patch definitiv merken.

Auch das P v P wird mit Patch 7.2 nicht zu kurz kommen. Mit dem Start der PvP-Serie 8 werden neue Kommandos eingeführt und bestehende PvP-Kommandos überarbeitet, was für frischen Wind bei den groß angelegten PvP-Begegnungen sorgt. Zudem wird der Inhaltshelfer um den „Versunkenen Tempel von Qarn“ erweitert, was neue Möglichkeiten für alle Spieler bietet, die den Dungeon alleine oder mit einer Gruppe meistern wollen.

Die neue Prüfung „Zel Tajaal – Zelenia“ bietet eine normale sowie eine extrem schwere Variante. Diese Prüfung fordert die Spieler auf, sich gegen besonders mächtige Gegner zu behaupten, was sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Abenteurerinnen eine spannende Herausforderung darstellt. Zudem kommen neue Aufträge der Freundesvölker, bei denen besonders Sammlerklassen auf ihre Kosten kommen. Hier können Spieler den Mamool Ja unter die Arme greifen, um den verschiedenen Völkern in Eorzea zu helfen.

Die Fortführung der Hauptszenario-Aufträge ist natürlich der Höhepunkt des Patches. Yoshida stellte klar, dass die epische Reise der Spielerinnen weitergehen wird, mit neuen Story-Inhalten, die tief in die Welt von Eorzea eintauchen. Aber das ist noch lange nicht alles: Der Arkadion-Raid wird mit der nächsten Stufe fortgesetzt. Fans der herausfordernden Raids dürfen sich auf anspruchsvolle Kämpfe und epische Belohnungen freuen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Einführung einer neuen Traumprüfung, bei der Spieler gegen Suzaku, eine der vier heiligen Wesen, in einem intensiven Kampf auf Stufe 100 antreten werden.

What do you think?