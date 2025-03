Final Fantasy XIV: Patch 7.2 „Seekers of Eternity“ erscheint diesen März

Square Enix hat die Spannung weiter angeheizt und im neuesten Brief des Produzenten LIVE das Veröffentlichungsdatum für Patch 7.2: „Seekers of Eternity“ in Final Fantasy XIV Online bekannt gegeben. Fans können sich den 25. März 2025 dick im Kalender anstreichen, denn dann geht das epische Abenteuer weiter!

Produzent und Director Naoki Yoshida präsentierte einen brandneuen Trailer, der erste Einblicke in die kommenden Inhalte gewährt. Das Update bringt eine Fülle an neuen Herausforderungen und Erlebnissen, darunter neue Hauptszenario-Aufträge, einen brandneuen Raid und spannende PvP-Verbesserungen.

Ein Blick auf die neuen Inhalte

Neue Hauptszenario-Aufträge : Die Geschichte von FINAL FANTASY XIV wird um weitere spannende Kapitel erweitert.

: Die Geschichte von FINAL FANTASY XIV wird um weitere spannende Kapitel erweitert. Neuer Dungeon – Unterfried-Ruinen : Ein geheimnisvoller Ort voller Gefahren und wertvoller Beute.

: Ein geheimnisvoller Ort voller Gefahren und wertvoller Beute. Neuer Raid – Das Arkadion – Schwergewicht : Hier werden nur die Stärksten bestehen.

: Hier werden nur die Stärksten bestehen. Schwierigkeitsgrad „Brutal“ für den Raid : Ab dem 1. April 2025 wird eine noch härtere Herausforderung verfügbar sein.

: Ab dem 1. April 2025 wird eine noch härtere Herausforderung verfügbar sein. Neue Prüfung – Zel Tajaal – Zelenia : In normaler und extrem schwerer Variante für alle, die sich trauen.

: In normaler und extrem schwerer Variante für alle, die sich trauen. Neue Nebenaufträge : Darunter die skurrile Geschichte um Meister Mais.

: Darunter die skurrile Geschichte um Meister Mais. Neue Traumprüfung – Suzaku : Ein epischer Kampf gegen einen der vier Teilheiligen auf Stufe 100.

: Ein epischer Kampf gegen einen der vier Teilheiligen auf Stufe 100. Erweiterung des Inhaltshelfers: Der Versunkene Tempel von Qarn wird hinzugefügt.

PvP-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten

Mit der PvP-Serie 8 werden neue Kommandos für großangelegten PvP-Begegnungen eingeführt, bestehende Kommandos überarbeitet und die Sicherungs-Kampagne kehrt mit verbesserten Karten zurück.

Weitere Highlights mit Patch 7.21 und 7.25

Kosmo-Erkundung (7.21) : Handwerker und Sammler können gemeinsam die Sterne erkunden.

: Handwerker und Sammler können gemeinsam die Sterne erkunden. Geheimnisvolle Insel Kreszentia (7.25) : Eine neue Herausforderung in den unerforschten Gewässern des Dreiecks des Todes.

: Eine neue Herausforderung in den unerforschten Gewässern des Dreiecks des Todes. Neue Aufträge für Hildibrand (7.25): Der chaotische Detektiv sorgt erneut für Lacher und Spannung.

Mit Patch 7.2 steht Final Fantasy XIV ein weiteres episches Update bevor. Wer sich die neuen Inhalte nicht entgehen lassen will, sollte sich den 25. März fett im Kalender markieren!