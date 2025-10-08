Final Fantasy XIV Patch 7.35 startet episches Crossover mit Monster Hunter Wilds

Mit Patch 7.35 schlägt Square Enix ein neues Kapitel in Final Fantasy XIV auf, und diesmal mit mächtiger Unterstützung: Monster Hunter Wilds von Capcom. Das Crossover, das bereits während der gamescom 2025 angekündigt wurde, bringt eines der bekanntesten Jagd-Franchises in die Welt von Eorzea. Spieler dürfen sich auf den neuen Bossgegner „Arkveld“ freuen, ein Biest, das selbst erfahrene Jäger ins Schwitzen bringen dürfte.

In zwei Schwierigkeitsstufen, normal und extrem, stellt sich die Community diesem Giganten, um exklusive Belohnungen zu ergattern. Darunter sind Reittiere, Begleiter und sogar Möbelstücke für das eigene Domizil. Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, wie fließend sich die Monster-Hunter-DNA in das bekannte FFXIV-Kampfsystem einfügt, ein Crossover, das nicht nur Fanservice, sondern echtes Gameplay-Potenzial bietet.

Pilgers Pfad: Ein neues Abenteuer in der Tiefe

Neben der Kooperation mit Capcom bringt Patch 7.35 ein weiteres Highlight: das „Tiefe Gewölbe – Pilgers Pfad“. Dieses neue Dungeon-Konzept erlaubt sowohl Solo- als auch Gruppenspiel und verspricht variable Bosskämpfe, die sich an die Fähigkeiten der Spielenden anpassen. Besonders interessant: Die gewohnte FFXIV-Struktur wird hier etwas aufgebrochen – Exploration und Risiko rücken stärker in den Vordergrund.

Auch sonst hat das Update einiges im Gepäck:

Neue Freundesvölker-Quests mit den Yok Huy

mit den Yok Huy Fortsetzung der Hildibrand-Aufträge

Anpassungen an Neustartbeschränkungen und zusätzliche Missionen in der „Aktuellen Agenda“

Square Enix liefert damit kein kleines Zwischenupdate, sondern ein rundes Content-Paket, das die Zeit bis zu den nächsten großen Story-Abschnitten angenehm füllt.

Perfekter Einstieg für Neulinge

Über 30 Millionen registrierte Spieler sprechen eine klare Sprache: Final Fantasy XIV bleibt eines der erfolgreichsten Online-Rollenspiele unserer Zeit. Und Patch 7.35 ist ein guter Moment, um einzusteigen. Die kostenlose Testversion bietet Zugang zu A Realm Reborn, Heavensward und Stormblood – also drei komplette Final-Fantasy-Erlebnisse ohne Zeitlimit.

Wer schon länger überlegt, sich Eorzea anzuschließen, bekommt jetzt einen zusätzlichen Anreiz: das Crossover-Event, das zwei ikonische Serien auf elegante Weise verbindet.

Final Fantasy XIV beweist einmal mehr, dass es weit mehr ist als ein typisches MMO. Mit Monster Hunter Wilds als Crossover-Partner setzt Square Enix auf Community, Herausforderung und eine gesunde Portion Fanliebe. Die Frage bleibt: Wird Arkveld das neue Rathalos oder nur ein kurzes Gastspiel auf dem Weg zum nächsten Kapitel?