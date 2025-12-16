Final Fantasy XIV: Patch 7.4 „Into the Mist“ ist da – Glamour-Revolution und großes Raid-Finale

Final Fantasy XIV steht wieder an einem dieser Punkte, an denen ein Patch nicht nur Inhalte nachliefert, sondern das Spielgefühl spürbar verändert. Patch 7.4 „Into the Mist“ ist ab sofort verfügbar, und Square Enix setzt dabei auf eine Mischung aus erzählerischem Fortschritt, Community-Wünschen und ein paar mutigen Designentscheidungen.

Statt bloßer Checklisten liefert das Update genau das, was viele Krieger des Lichts seit Monaten fordern: mehr Freiheit, mehr Abschluss, und mehr Gründe, sich wieder intensiv einzuloggen.

Mehr Freiheit für Fashion-Endgame-Spieler

Das wohl wichtigste Feature für viele Fans ist das überarbeitete Projektionssystem. In Final Fantasy XIV lassen sich Ausrüstungslooks nun weitgehend unabhängig von Klasse, Job oder Stufe nutzen. Wer seinen Paladin wie einen eleganten Magier kleiden möchte, kann das jetzt tun – zumindest optisch. Waffen und Werkzeuge bleiben aus Animationsgründen ausgenommen, was nachvollziehbar ist.

Für das eigentliche Spiel mag das nebensächlich wirken, für die Community ist es ein echter Gewinn. Glamour ist längst kein Nebensystem mehr, sondern Teil der Identität des Spiels. Square Enix erkennt das an – spät, aber konsequent.

Arkadion endet – und setzt musikalisch ein Ausrufezeichen

Mit Patch 7.4 erreicht die Arkadion-Raid-Reihe ihr Finale. Der Superschwergewicht-Raid ist ab sofort spielbar, die epische Version folgt am 6. Januar 2026. Inhaltlich und mechanisch bleibt Square Enix hier auf hohem Niveau, doch besonders auffällig ist der musikalische Rahmen.

Der neue Track „Everything Burns“, komponiert von Tom Morello und gesungen von Caleb Shomo, ist mehr als ein PR-Gag. Er unterstreicht, wie sehr Final Fantasy XIV mittlerweile bereit ist, Genre-Grenzen zu überschreiten – auch klanglich.

Neue Herausforderungen und Blick nach vorn

Abseits der Raids bietet Patch 7.4 neue Hauptszenario-Quests, den Dungeon „Nebeltrift“, die Prüfung Doomtrain (normal und extrem) sowie mit Tsukuyomi eine Traumprüfung auf Stufe 100. Das Kreszentia-Update ergänzt drei Phantomjobs und neue Set-Boni, PvP-Fans bekommen mit Worqor Chirteh eine neue Front-Arena.

Dazu kommen UI-Verbesserungen, neue Farbschemata und Feinschliff an bestehenden Systemen. Patch 7.41 und 7.45 liefern später Phantomwaffen-Updates, Kosmo-Erkundungen auf dem neuen Planeten Oizys und weitere Hildibrand-Quests nach.

Unterm Strich ist Patch 7.4 ein bewusster Schritt nach vorn. Die spannendere Frage ist weniger, was jetzt kommt, sondern ob Square Enix dieses Tempo auch 2026 halten kann. Weitere Details hat Square Enix auf der offiziellen Webseite zusammengefasst.