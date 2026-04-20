Final Fantasy XIV: Patch 7.5 bringt den Beastmaster und das furiose Finale von Vana’diel

Das neueste „Letter from the Producer“-Update zum Patch 7.5 „Trail to the Heavens“ für „Final Fantasy XIV“ ist da, das am 28. April erscheint und mit dem Beastmaster-Job sowie dem Abschluss der „Echoes of Vana’diel“-Saga massiven Content für Dawntrail-Spieler liefert. Das Update verzahnt Nostalgie mit vollkommen neuen Mechaniken und bereitet das erzählerische Fundament für das nächste Kapitel des MMO-Giganten.

In der 92. Ausgabe des „Letter from the Producer LIVE“ hat Naoki „Yoshi-P“ Yoshida die Katze aus dem Sack gelassen: Wir wissen nun genau, wann es weitergeht und worauf wir uns einstellen müssen. Wer dachte, nach dem Launch von Dawntrail würde es ruhiger zugehen, wird durch die Fülle an Ankündigungen eines Besseren belehrt. Besonders der Beastmaster und die massiven Housing-Upgrades zeigen, dass Square Enix aktuell stark auf die Wünsche der Community hört.

Der Beastmaster kommt: Sammelwahn im Anmarsch

Die wohl spannendste Neuerung ist die Einführung des Beastmasters als neuer „Limited Job“. Ähnlich wie der Blue Mage wird dieser Job in „Final Fantasy XIV“ eine eigene Nische füllen. Die Kernmechanik – das Fangen und Trainieren von Bestien, die man dann im Kampf herbeirufen kann – verspricht einen vollkommen neuen Gameplay-Loop. Für Sammler und Spieler, die gerne abseits der klassischen Daily-Routines unterwegs sind, ist das ein riesiger Gewinn. Es bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend die Synergien zwischen den verschiedenen Kreaturen sein werden, aber das Potenzial für taktische Experimente ist enorm.

Der Alliance Raid „Echoes of Vana’diel“ geht in die dritte und finale Runde. Mit „Windurst: The Third Walk“ schließt sich der Kreis der Hommage an Final Fantasy XI. Die bisherigen Teile waren mechanisch anspruchsvoll und visuell beeindruckend; von Windurst erwarte ich einen würdigen Abschluss, der den Fans der alten Schule eine Gänsehaut verpasst.

Für die Hardcore-Fraktion gibt es ebenfalls Futter:

Neuer Ultimate Raid: Wer die ultimative Herausforderung sucht, bekommt wieder ein Projekt für die nächsten Monate.

Wer die ultimative Herausforderung sucht, bekommt wieder ein Projekt für die nächsten Monate. Trial gegen Enuo: Sowohl im normalen als auch im Extreme-Modus – ein Kampf, der laut Trailer erneut präzises Movement fordern wird.

Sowohl im normalen als auch im Extreme-Modus – ein Kampf, der laut Trailer erneut präzises Movement fordern wird. Shinryu (Unreal): Ein alter Bekannter kehrt auf Level 100 zurück. Shinryu war damals schon ein „Wall“-Boss für viele, die Skalierung auf das aktuelle Cap wird gnadenlos sein.

Mehr Platz für Individualität: Housing und Inventar

Ein Punkt, der oft unterschätzt wird, aber für die Langzeitmotivation der Community essenziell ist: Die Erhöhung der Möbel-Limits im Housing und das massive Update für das Armoire. Wer sein Haus detailliert einrichten wollte, stieß bisher oft an technische Grenzen. Dass Square Enix hier nachbessert, ist ein direktes Resultat des Feedbacks der Housing-Enthusiasten. Zusammen mit den neuen „Phantom Jobs“ im Occult Crescent Update wird deutlich, dass Patch 7.5 die Breite des Spiels massiv stärkt.

Patch 7.5 ist kein bloßer Lückenfüller. Während die neuen Story-Quests die Brücke in die Zukunft schlagen, liefern der Beastmaster und die neuen Raids echten spielerischen Mehrwert. Der Umfang wirkt für einen Zwischenpatch fast schon untypisch groß, was die Erwartungshaltung für den 28. April berechtigterweise nach oben schraubt. Besonders die QoL-Updates beim Housing und Inventar werden das tägliche Spielerlebnis spürbar verbessern.

Community-Call: Der Beastmaster ist endlich da – werdet ihr euch direkt ins Sammelfieber stürzen oder konzentriert ihr euch zuerst auf das Finale des Vana’diel-Raids? Schreibt es mir in die Kommentare!