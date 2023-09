Final Fantasy XIV – Termin & Details zum Patch 6.5

Am Ende eines erbitterten Kampfes auf dem Mond des dreizehnten Splitters konnte der Schurke Golbez zwar in die Knie gezwungen werden, doch die Manifestation des mächtigen Nichts Zeromus und die sich ausbreitende Dunkelheit zwangen auch unsere Helden zum Rückzug in den Ursprung. Auf der Suche nach dem nötigen Licht für einen Gegenschlag führt es den Krieger des Lichts nun in den ersten Splitter.

