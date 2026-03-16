Am 28. April startet Patch 7.5 in „Final Fantasy XIV“ und bringt uns nicht nur das Story-Finale, sondern auch den heiß ersehnten Bestienbändiger.

Mit „Trail to the Heavens“ steuern wir auf den großen erzählerischen Höhepunkt von Patch 7.x zu. Die neuen Aufträge des Hauptszenarios müssen jetzt den Spagat schaffen, die offenen Fäden aus Tural zu verknüpfen und gleichzeitig das Fundament für die nächste Expansion zu legen.

Dass wir gleichzeitig mit dem neuen Dungeon „Das Klyteum“ und der Prüfung gegen Enuo direkt neues Futter für unsere Rota bekommen, sorgt für das nötige Adrenalin. Enuo ist ein Name, der bei Final Fantasy V-Fans sofort die Alarmglocken läuten lässt – Square Enix zieht hier wieder alle Register beim Fanservice.

Der erste Blick auf den limitierten Job des Bestienbändigers in „Final Fantasy XIV“ war das heimliche Highlight des 91. Briefs des Produzenten. Nach dem Blaumagier ist das genau die Art von Content, die das Spiel abseits des Daily-Grinds braucht.

Bestienbändiger und das nächste Kapitel Kreszentia

Dass wir in der 7.5x-Serie zudem tiefer in das neue Gebiet von „Kreszentia“ eintauchen, inklusive neuer Phantom-Jobs und kritischer Begegnungen, zeigt deutlich: Yoshi-P will uns bis zum Ende des Patches beschäftigt halten. Das neue Gebiet Nordhorn verspricht eine dichte Atmosphäre, in der wir unsere Wissensstufe endlich weiter nach oben schrauben können.

Für die Sammler und Handwerker unter uns gibt es mit dem Planeten Auxsia in der Kosmo-Erkundung endlich neues Terrain. Die eigentliche Erlösung sind das Update für das Kostbarkeitenkabinett und die erhöhten Limits für Möbel. Jeder, der sein Housing-Slot-Limit seit Monaten mit Ach und Krach verwaltet, wird hier tief durchatmen. Und während wir im dritten Teil von „Echoes of Vana’diel“ die Nostalgie-Reise in Windurst beenden, zeigt die neue PvP-Arena „Archeia Harmonia“, dass auch die kompetitive Szene nicht leer ausgeht.

Zusätzliche Updates werden in der 7.5x-Serie folgen, darunter:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neuer Allianz-Raid: Echos aus Vana‘diel, Teil 3: Windurst: Die dritte Etappe

Echos aus Vana‘diel, Teil 3: Windurst: Die dritte Etappe Neuer Dungeon: Das Klyteum

Das Klyteum Neue Prüfung: Enuo – Umfasst die Modi „Normal“ und „Extrem“

Umfasst die Modi „Normal“ und „Extrem“ Freundesvölker-Abschlussaufträge

Neue Traumprüfung: Heldenlied von Shinryu (Traum): Nimm es mit dem mächtigen Shinryu auf Stufe 100 auf.

Heldenlied von Shinryu (Traum): Nimm es mit dem mächtigen Shinryu auf Stufe 100 auf. Neuer Fataler Raid

Neue Aufträge für Hildibrand

Neues Update für „Kreszentia“: Neue Zone mit neuen Monstern, kritischen Begegnungen, erhöhter Wissensstufe und mehreren neuen Phantom-Jobs

Neue Zone mit neuen Monstern, kritischen Begegnungen, erhöhter Wissensstufe und mehreren neuen Phantom-Jobs Neuer limitierter Job: Bestienbändiger

Neues für den Inhaltshelfer: Unterstützung für „Abendrot-Wacht“ sowie „Shisui“ wird hinzugefügt.

Unterstützung für „Abendrot-Wacht“ sowie „Shisui“ wird hinzugefügt. Meeresangeln-Update: Neue Route (Richtung Thavnair)

Neue Route (Richtung Thavnair) Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Auxsia: Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen

Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen Housing-Update: Erhöhte Limits für Innen- und Außenmöbel, neue Inneneinrichtungen und mehr.

Erhöhte Limits für Innen- und Außenmöbel, neue Inneneinrichtungen und mehr. Kostbarkeitenkabinett: Eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Lagerplätze für Gegenstände

Eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Lagerplätze für Gegenstände Einfärbungssystem-Update

PvP-Updates: Die PvP-Serie 11 beginnt mit Anpassungen an bestehenden PvP-Aktionen und der Hinzufügung einer neuen „Crystalline Conflict“-Arena: Der Archeia Harmonia.

Die PvP-Serie 11 beginnt mit Anpassungen an bestehenden PvP-Aktionen und der Hinzufügung einer neuen „Crystalline Conflict“-Arena: Der Archeia Harmonia. Verschiedene Updates: Neue individuelle Lieferungen, Phantomwaffen-Updates, Gold-Saucer-Updates und mehr

Patch 7.5 fühlt sich nach einem massiven Paket an, das genau an den richtigen Stellen ansetzt. Die Mischung aus knallharten Inhalten wie dem neuen Fatalen Raid und entspannten Features wie dem Meeresangeln nach Thavnair deckt die gesamte Bandbreite der Community ab.

Welches Monster wollt ihr als Bestienbändiger unbedingt als Erstes zähmen?