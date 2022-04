Final Fantasy XVI befindet sich finaler Phase der Entwicklung

Ferner wird in dem Interview erwähnt, dass Final Fantasy XVI darauf abzielt, die Story und das Spielerlebnis in einem Singleplayer-Spiel zu integrieren, und nicht als Online-Konzept wo mehrere Spieler gleichzeitig unterwegs sind. Vielmehr konzentriert sich Final Fantasy XVI auf das Individuum, was die Geschichte dahinter immersiver machte.

„Die Entwicklung des neuesten Titels, Final Fantasy XVI, befindet sich in der Endphase“, so Yoshida.

