Final Fantasy XVI – Darum erhielt der Titel ein höheres Rating

Statt Kompromisse einzugehen strebt man allerdings nach mehr Realismus und nach Dingen, die sich real anfühlt. Dazu gehören auch komplexe und gewalttätige Themen, die sich dann nicht vermeiden lassen. Dafür nimmt man es in Kauf, am Ende ein M-Rating zu erhalten.

Jüngste Final Fantasy-Spiele erhalten immer höhere Ratings, verglichen mit vorherigen Ablegern. So auch Final Fantasy XVI, das hierzulande ab 16 freigegeben wurde und in den USA sogar ein M-Rating erhält.

