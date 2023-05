Final Fantasy XVI Deluxe Edition als Vorbestellung derzeit günstiger zu haben

Dies ist die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger mit dem Titel „Erster Schild von Rosaria“, der geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, den Dominanten des Phönix, Eikon des Feuers. Schon bald wird Clive in eine große Tragödie verwickelt und schwört Rache an dem dunklen Eikon Ifrit, einem mysteriösen Wesen, das Unheil bringt.

Final Fantasy XVI führt die Spieler in einen völlig neuen, eigenständigen Stil des Final Fantasy-Universums ein. In einer epischen, düsteren Fantasy-Welt, die im Königreich Valisthea angesiedelt ist – einem Land, das durch das Licht der Mutterkristalle gesegnet und in dem der Frieden durch die Ausbreitung des Krieges erschüttert wird.

Einen kleinen Blick auf die Stoffkarte liefert der damalige Trailer zur Collector’s Edition , die allerdings schon ausverkauft ist und meist nur via ebay & Co. zu deutlichen teureren Preisen erworben werden kann.

Ohne Frage wird Final Fantasy XVI das Rollenspiel-Highlight in diesem Jahr. Wer noch hin und her überlegt, ob sich das Upgrade zur Final Fantasy XVI Deluxe Edition lohnt oder nicht, wird vielleicht vom aktuellen Vorbestell-Angebot überzeugt.

