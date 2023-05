Final Fantasy XVI – Prolog, Details zur Demo & massig neues Gameplay

„Zunächst warfen wir einen Blick auf die Spielöffnungs-Sequenz und einen Rückblick auf eine Schlüsselphase in Clive Rosfields Jugend, die den Grundstein für die Zukunft legt. (Diesen Abschnitt erleben die Spieler in einer öffentlichen Demo, die vor der Veröffentlichung des vollständigen Spiels veröffentlicht wird.) Anschließend spielten wir rund zwei Stunden und wechseln direkt danach zum Abschluss der Demo. Anschließend konnten wir 30 Minuten lang in einem der offenen Gebiete des Spiels umherstreifen, einem üppigen Tal voller optionaler Bestien, die es zu besiegen gilt, und Nebenquests, die wir annehmen können.“

Die Demo deckt in etwa den Bereich der Preview-Version ab, die auch wir in unserem Final Fantasy XVI Hands-On im vergangenen April spielen konnten. Zur Demo selbst schreibt man auf dem offiziellen PlayStation Blog:

