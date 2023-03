Final Fantasy XVI -So viel Spielzeit ist möglich

„Ich habe Naoki Yoshida schon oft getroffen; er ist sehr ernst und fleißig. Er ist ein ausgezeichneter Producer und Regisseur, und ich schätze ihn und das, was er tut, sehr. Er hat auch großen Respekt vor den älteren Final-Fantasy-Titeln; er versteht wirklich die Seele dieser Spiele, also ja, ich habe in der Tat hohe Erwartungen an Final Fantasy XVI!“

Der Final Fantasy-Designer Hironobu Sakaguchi ist zudem äußerst optimistisch, was Final Fantasy XVI angeht. Mit dem, was er bisher aus dem Spiel gesehen und gehört hat, sind die Erwartungen zumindest ziemlich hoch, wie es gegenüber Full Frontal heißt.

Wem das am Ende nicht reicht, für den gibt es noch den New Game Plus Mode , der zum erneuten Spielen einlädt.

What do you think?