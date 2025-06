Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Remake kommen auf die Xbox

Square Enix verfolgt weiter konsequent seine Multi-Plattform-Strategie. Nachdem Final Fantasy XIV Online bereits Anfang des Jahres auf Xbox angekommen ist, zieht der Publisher jetzt mit zwei weiteren Schwergewichten nach: Ab sofort ist Final Fantasy XVI digital für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Und im Winter folgt auch Final Fantasy VII Remake Intergrade, womit sich die wochenlangen Gerüchte darum bewahrheiten.

Final Fantasy XVI jetzt auch auf Xbox spielbar

Den Anfang macht Final Fantasy XVI, das ab soofrt erstmals auf Xbox spielbar ist – inklusive Cross-Save-Optionen via Xbox Play Anywhere. Wer die digitale Version erwirbt, kann auf Konsole und PC nahtlos weiterspielen, inklusive Cloud-Unterstützung. Für Xbox-Spieler ein klares Plus.

Verfügbar ist der Titel als Complete Edition, die beide Erweiterungen Echoes of the Fallen und The Rising Tide enthält – und das zum vergünstigten Preis. Alternativ kann das Basisspiel einzeln gekauft werden, ebenso die DLCs oder ein Erweiterungspass. Auch eine kostenlose Demo steht bereit. Die ersten Spielstunden mit Protagonist Clive lassen sich bereits vorab erleben – inklusive Fortschrittübernahme in die Vollversion.

Als Bonus legt Square Enix noch einige digitale Items obendrauf: Blutschwert, Kämpferherz, Mutklinge, Cait-Sith-Talisman sowie die Notenrolle „Sixteen Bells“.

Final Fantasy VII Remake folgt im Winter

Ebenfalls angekündigt wurde Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series X|S und PC – ebenfalls mit Xbox Play Anywhere. Der Release ist für diesen Winter angesetzt. Damit sind künftig alle Singleplayer-Haupttitel der Reihe auf Xbox verfügbar. Für Fans, die bislang auf die Plattformbindung von Square Enix-Titeln verwiesen waren, ist das ein deutliches Signal.

Auch wenn keine Informationen zu Final Fantasy VII Rebirth auf Xbox gefallen sind, zeigt die jüngste Ankündigung, dass sich die Plattformstrategie von Square Enix spürbar öffnet. Ob dies langfristig auch zeitnahe Releases auf allen Plattformen bedeutet, bleibt allerdings abzuwarten. Ein Gewinn für Xbox, ein kleiner Verlust für PlayStation nach der jahrelangen Exklusivität.