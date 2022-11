Final Fantasy XVI – Update zum Release & geplanter Demo

Square Enix hat ein Update zum Release-Datum für Final Fantasy XVI veröffentlicht, das bislang grob im nächsten Jahr erscheint. Zudem wurde erneut eine Demo angesprochen.

Laut einem aktuellen Interview mit der japanischen Famitsu wird man noch in diesem Jahr das endgültige Release-Datum enthüllen. Darin sagte Game Director Hiroshi Takai:

„Wir planen, die Informationen später in diesem Jahr zu veröffentlichen, also denke ich, dass wir es zu diesem Zeitpunkt sagen können. Ich glaube nicht, dass es über den Sommer gehen wird, daher denke ich, dass es in Ordnung geht. Wenn man bedenkt, physische Discs zu produzieren, sie in die ganze Welt zu versenden und so weiter, dauert es nach dem Mastering mehrere Monate an physischer Zeit. Wenn ich sage, dass der Entwicklungsstand bei 90% und 50% liegt, denke ich, dass es Stimmen geben wird, die sagen: „Bitte sofort freigeben“, aber es gibt diese Umstände ….“