Final Fantasy XVI wird die Leistung der PS5 demonstrieren, sagt der Producer

Auf Final Fantasy XVI muss man sich allerdings noch ein paar Monate gedulden, das am 22. Juni 2023 erscheint. Immerhin deuten erste Rating-Boards an, dass der Titel nicht nur technisch ausgereift sein wird, auch inhaltlich zielt man diesmal auf ein erwachsenes Publikum ab. Die ESRB vergab zum Beispiel das Rating: 17+!

Zwar gab es hier und da immer mal wieder Highlights, von den anfänglichen Versprechen der PS5 hat Sony jedoch weiterhin nicht alle eingelöst. Final Fantasy XVI und allgemein das Jahr 2023 dürfte nun damit das Jahr werden, wo die Entwickler wirklich loslegen können. Das dem so ist, zeigt sich so langsam auch darin, dass immer mehr Spiele die Last-Gen hinter sich lassen und ausschließlich für die aktuelle Hardware erscheinen.

Die Schonfrist für die PS5 dürfte so langsam auch zu Ende sein, nachdem die Hardware immerhin schon zwei Jahre auf dem Markt ist. Bislang hat es kein Spiel wirklich geschafft zu zeigen, was die PS5 wirklich leistet, da man immer wieder Rücksicht auf die PS4 nehmen musste.

„Final Fantasy XVI wird zeigen, was in der PS5 steckt. Es ist alles in Echtzeit. Keine Ladesequenzen, kein Rendering. Es ist zu einem Spiel geworden, das so aussieht wie ‚Schau dir die Power der PS5 an!‘.

In der jüngsten Ausgabe des Letter of the Producer sagte Naoki:

Geht es nach dem Producer Naoki Yoshida, wird das Rollenspiel demonstrieren, wozu die PS5 in der Lage ist. Bereits der Revenge-Trailer lief vollständig in Echtzeit und wurde zu keinem Zeitpunkt gerendert oder ähnliches.

