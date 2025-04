Finding Frankie ist da – der Horror-Maskottchen-Wahnsinn startet heute auf PS5 und Xbox

Manche Spiele klopfen höflich an eure Tür. Finding Frankie tritt sie mit einem quietschenden Lächeln ein, während er euch eine Gameshow der besonders morbiden Art präsentiert – vollgepackt mit Parkour, Perversion und Plüschmaskottchen, denen man nicht im Dunkeln begegnen möchte.

Ab heute stürzt sich der skurrile Albtraum mit Showbiz-Charme auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der dazugehörige „Out Now“-Trailer? Ein bluttriefender Sprint durch blinkende Studiolichter, verdächtig bunte Kartons und klaustrophobische Gänge, in denen selbst Freddy Fazbear eine Taschenlampe anmachen würde.

Showtime mit Henry Hotline

Im Mittelpunkt der absichtlich überdrehten Show steht Frankie – eine Mischung aus Kuscheltier, Sadist und Entertainer. Unterstützt wird er von schrillen Nebencharakteren wie Henry Hotline und den Noob Noobs, die aussehen, als hätten sie zu viel Energy-Drink in einer Kindersendung getrunken.

Ob ihr lacht oder schreit, bleibt euch überlassen – aber lange werdet ihr nicht an einem Ort bleiben. Mit rasanten Parkour-Sequenzen, fiesen Stolperfallen und einem Timer, der jeden Fehltritt gnadenlos registriert, fordert Finding Frankie eure Reflexe und euer Nervenkostüm heraus.

Rankings, Rücksetzfunktion und umgekehrte Steuerung?!

Wer sich durch Frankies Gameshow kämpft, landet am Ende nicht im Siegerkreis, sondern wieder – zack! – im Hauptmenü. Echte Überlebenskünstler können von dort aus das Spiel zurücksetzen, ohne ihre hart erarbeiteten Zeiten zu verlieren. Diese landen in den globalen Bestenlisten, die ab heute aktiviert sind.

Und weil normal spielen ja langweilig wäre, steht direkt zum Start ein optionaler Inversion-Modus bereit: Steuert rückwärts, fühlt euch verwirrt – und gewinnt trotzdem, vielleicht?

Am 30. Mai erscheint auch die physische Frank-in-a-Box-Edition, komplett mit Poster und Einladung zum „Join the Games“-Event im Parkour Palace. Preislich bleibt der Horror überschaubar: 19,99 € im digitalen Store – was ungefähr dem Gegenwert einer zuckrigen Frühstücksüberraschung entspricht, nur dass hier euer Frühstück zurückstarrt.

Also: Licht aus, Spiel an – Finding Frankie wartet schon in der Lüftung. Eindrücke aus diesem Chaos liefert euch unser aktuelles Game-Review.