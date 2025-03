Finding Frankie-Trailer: Parkour, Horror und ein tödliches Maskottchen erwarten dich

Deine einzige Hoffnung: Deputy Duck. Finde ihn, wenn du überleben willst. In einer tödlichen Parkour-Spielshow trittst du gegen zwei andere Teilnehmer an. Springe, rutsche und weiche aus, während sich das harmlose Setting in eine düstere Falle verwandelt.

Ein neuer Trailer zu Finding Frankie rückt heute die mörderische Besetzung kennen in den Mittelpunkt, bevor das Spiel in diesem Frühjahr erscheint.

