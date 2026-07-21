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Firefighters Code Red bringt Feuerwehr-Koop auf PC und Konsolen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Firefighters Code Red bringt dynamische Brandbekämpfung und Crossplay-Koop auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Alle Infos zur neuen Feuerwehrsimulation.

Firefighters Code Red

Aerosoft und Entwickler Chronos North bringen mit „Firefighters Code Red“ eine neue Feuerwehrsimulation für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Das Spiel setzt auf dynamisches Brandverhalten und plattformübergreifenden Koop-Multiplayer für bis zu vier Spieler.

Aerosoft vertraut für die Simulation auf ein nordamerikanisches Szenario mit über 30 verschiedenen Einsatzorten. Die technische Grundlage entscheidet sich an der Physik. Das Entwicklerteam verspricht unter anderem eine dynamische Brandausbreitung, die auf Hitze, Sauerstoff und Baumaterialien reagiert.

Dazu gehören physikalische Effekte wie Rauchgasdurchzündungen, Fettbrände mit spezifischen Anforderungen an das Löschmittel sowie instabile Gebäudestrukturen. Wer Wasser auf brennendes Öl kippt, scheitert. Physik verzeiht keine Fehler.

Ergänzt wird das System durch zufallsbasierte Parameter bei den Missionen. Opferstandorte, Brandausgangspunkte und versperrte Fluchtwege verändern sich bei jedem Durchlauf.

Koop-Zwang durch Rollenverteilung

Der Fokus liegt spürbar auf dem plattformübergreifenden Multiplayer. Während Einzelspieler alle Aufgaben selbst abarbeiten müssen, verteilt das System im Koop klare Aufgabenbereiche. Ein Spieler übernimmt die Türöffnung mit Spezialwerkzeug, der nächste sucht im verrauchten Innenraum nach Überlebenden, während das Restteam den Brandherd unter Kontrolle hält.

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Zum Einsatz kommen lizenzierte und authentisch nachempfundene Feuerwehrfahrzeuge sowie Ausrüstungsgegenstände zur Rettung und Brandbekämpfung.

Die Ankündigung liest sich solide. Die Simulation steht und fällt mit der Umsetzung der Brand- und Rauchphysik. Funktionieren die dynamischen Systeme wie versprochen und bleibt die Performance bei komplexen Wassereffekten stabil, erhalten Genre-Fans und Koop-Teams eine handfeste Alternative zu bisherigen Simulatoren. Ein konkretes Erscheinungsdatum fehlt bisher.

Gta Pre Order Release
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