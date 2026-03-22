Firesprite: Abgesagtes Breaking Bad VR und Dead Space-Klon enthüllt

Das PlayStation-Studio Firesprite arbeitete intern an einer VR-Erfahrung zu Breaking Bad sowie an einer neuen Sci-Fi-Horror-IP, bevor beide Projekte eingestellt wurden. Während das VR-Projekt als narrative Erfahrung konzipiert war, orientierte sich der Horrortitel technisch und visuell an Genre-Größen wie Dead Space.

Das britische Studio Firesprite, das zuletzt an „Horizon Call of the Mountain“ arbeitete, entwickelte zwischen 2017 und 2018 eine VR-Umsetzung der Erfolgsserie Breaking Bad, die über das Prototypenstadium nicht hinauskam. Parallel dazu befand sich zwischen 2018 und 2020 eine eigenständige Sci-Fi-Horror-Marke in Arbeit, die durch massives Body-Horror-Design auffiel, jedoch ebenfalls gestoppt wurde.

Diese Enthüllungen reihen sich in eine Liste prominenter Streichungen bei Firesprite ein, zu denen zuletzt auch ein Twisted Metal Battle Royale gehörte.

Breaking Bad VR: Narrative Erfahrung statt vollwertigem Spiel

Die Kooperation zwischen Serienschöpfer Vince Gilligan und Sony Interactive Entertainment wurde bereits 2017 öffentlich angedeutet, doch erst jetzt ist die direkte Beteiligung von Firesprite an der Entwicklung bestätigt. Das Projekt war jedoch nicht als klassisches, mechanisch tiefgreifendes Videospiel konzipiert, sondern als narrative „Erfahrung“ im Stil von Titeln wie Stranger Things VR.

Spieler hätten dabei ikonische Schauplätze der Serie, darunter Walter Whites Garten und die Wüste von New Mexico, aus einer immersiven Perspektive erkunden können. Trotz des klangvollen Namens und erheblicher investierter Ressourcen scheiterte die Umsetzung letztlich an der technischen Komplexität und den immensen Entwicklungskosten, wie Gilligan im Jahr 2022 rückblickend einräumte.

Neue Sci-Fi-Horror-IP im Stil von Dead Space

Direkt nach dem Ende des Breaking Bad-Projekts im Jahr 2018 startete Firesprite die Entwicklung einer völlig neuen IP, die sich explizit von ihrem bisherigen VR-Titel „The Persistence“ abheben sollte. Concept Arts ehemaliger Mitarbeiter zeigen für diesen Zeitraum futuristische Settings, die konsequent auf extremen Body-Horror setzten und damit eine deutlich düsterere Tonalität als frühere Arbeiten des Studios einschlugen.

Technisch und atmosphärisch war das Projekt als direkter Konkurrent zu Genre-Größen wie Dead Space oder „The Callisto Protocol“ gedacht, schaffte es jedoch nie in die volle Produktion. Letztlich kam der Titel über die Prototyp-Phase nicht hinaus und wurde im Jahr 2020 offiziell eingestellt, bevor Firesprite von Sony übernommen wurde.

Die Absagen verdeutlichen die volatile Phase von Firesprite nach der Übernahme durch Sony im Jahr 2021. Während das Studio mit „Horizon Call of the Mountain“ ein technisches Aushängeschild für PSVR2 lieferte, zeigt die Streichung der Sci-Fi-IP und des Twisted Metal-Ablegers eine strikte Neueinteilung der Ressourcen auf Triple-A-Produktionen. Sony wollte offenbar schon kurz nach dem Launch des Headset keine größeren Budgets mehr zur Verfügung stellen.

Aktuell fokussiert sich das Studio laut Leaks auf zwei Hauptprojekte:

Project Heartbreak: Ein narrativer Horrortitel (potenziell Until Dawn 2), entwickelt auf Basis der Unreal Engine 5. Project Pillar: Ein noch unbekanntes Projekt, das ebenfalls die UE5 nutzt und als großangelegtes First-Party-Spiel gehandelt wird.

Für Fans von Breaking Bad bleibt die VR-Erfahrung ein „Was wäre wenn“. Technisch zeigt die Historie von Firesprite jedoch, dass das Studio konsequent an der Grenze des grafisch Machbaren im Horror-Bereich arbeitet. Dass die Sci-Fi-IP zugunsten von Projekten wie Project Heartbreak geopfert wurde, deutet darauf hin, dass Sony Firesprite als Spezialisten für cineastischen High-End-Horror positioniert. Spieler können für die kommenden Titel eine deutliche grafische Steigerung gegenüber „The Persistence“ erwarten.