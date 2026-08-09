Five Nights at Freddy’s-Pizzeria eröffnet 2027 im American Dream Complex

Scott Cawthon und das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum American Dream bauen bis 2027 eine reale, dauerhafte Version von Freddy Fazbear’s Pizza in New Jersey – basierend auf dem erfolgreichen Franchise.

Animatronics und Live-Horror in New Jersey

Five Nights at Freddy’s verlässt den Bildschirm und bekommt eine feste Adresse in East Rutherford. American Dream hat den Teaser-Post vom 8. August aufgelöst. Kein neues Spiel. Keine temporäre Eventfläche. Geplant ist ein vollständiges Restaurant samt Arcade-Halle, Gastronomie und voll funktionsfähigen Animatronics.

Die Fazbear Band übernimmt die Hauptbühne. Foxy erhält eine eigene Pirate Cove. Die Betreiber versprechen mehr als nur ein Kulissen-Set für Fotos. Interaktive Multiplayer-Horror-Elemente sollen die Spielmechanik des Überlebens in den realen Raum übertragen. Wer den Tweet wegen eines Software-Titels im Feed hatte, liegt falsch.

Fantasy and Fun Come to Life in 2027 – Only at American Dream @FNAF_ScottGames pic.twitter.com/HcH3o0IpfR — American Dream (@americandream) August 8, 2026

Vom Indiekult zum physischen Systemgastronomen

Für die Marke ist das ein logischer Schritt. Scott Cawthon nutzte bisher temporäre Kooperationen wie Universals Halloween Horror Nights. Eine dauerhafte Location fordert andere Wartungszyklen und Sicherheitssysteme. Animatronische Figuren im Dauerbetrieb verschleißen. Mechanik geht kaputt.

Der Termin 2027 fällt mit dem 12-jährigen Jubiläum des Franchise zusammen. Die Betreiber setzen auf den anhaltenden Hype der Kinofilme von Blumhouse. Der Fokus verschiebt sich von reiner Software hin zu begehbaren Themenwelten. Das Risiko liegt bei der technischen Umsetzung. Die Figuren müssen im Dauerbetrieb funktionieren, ohne wie billige Jahrmarkt-Requisiten zu wirken.

Kein Spiel, sondern Hardware aus Stahl, Hydraulik und Plüsch. Für Fans ist das ein gigantisches Immersion-Projekt. Für die Videospielbranche zeigt es, wie eine reine Indie-IP in den realen Freizeitpark-Sektor drängt. Wer auf Software hoffte, geht leer aus. Alle anderen bekommen 2027 eine echte Pizzeria des Grauens.