Five Nights at Freddy‘s: Security Breach zeigt sich im Gameplay-Debüt

Ein weiteres Highlight beim heutigen State of Play war das Gameplay-Debüt zu Five Nights at Freddy‘s: Security Breach, das ebenfalls für PS5 erscheint.

Five Nights at Freddy‘s: Security Breach ist für Entwickler Steel Wool Games ein gewaltiges Unterfangen, denn das Mega Pizza Plex ist riesig. Wie der Gameplay-Trailer offenbart, kratzt man damit gerade mal an der Oberfläche des Grauens, das ihr erleben werdet, wenn ihr das Sicherheitsbüro verlasst und die dunklen Gänge, Spielhallen und Fazbear-Attraktionen erkundet.

Die Features der PlayStation 5-Konsole steigert dazu die Angst und Spannung über das zuvor Mögliche hinaus. Raytracing-Grafik in Echtzeit erhöht die visuelle Detailtreue und erweckt die Animatronics wie nie zuvor zum Leben. Mit dem eindrucksvollen 3D-Audio der PlayStation 5-Konsole kriecht die Angst aus allen Richtungen auf euch zu. Und dank der blitzschnellen SSD-Technologie gibt es keine Unterbrechungen auf eurem Schreckensweg.

Five Nights at Freddy‘s: Security Breach erscheint im Laufe des Jahres.