Flashback 2 mit neuem Trailer vorgestellt

Publisher Microids zeigt anlässlich des Summer Game Fest einen neuen Trailer zu Flashback 2, der Fortsetzung des 1992 erschienenem Action-Adventures.

Drei Jahrzehnte nach den ersten Abenteuern von Conrad B. Hart lädt man Spieler in das neue Kapitel der Flashback-Reihe ein. Nachdem Conrad und seine Verbündeten in der vorherigen Folge den Master Brain besiegt haben, stehen sie erneut der Morphs-Spezies gegenüber, die alle Zivilisationen bedrohen. Zu allem Überfluss wird Conrads bester Freund Ian vor seinen Augen entführt. Noch ein schmutziger Trick der Morphs? Es liegt am Spieler, herauszufinden, wer dahinter steckt und was seine Beweggründe sind.

Flashback 2 wird in enger Zusammenarbeit zwischen Paul Cuissets und dem Microids Studio Lyon entwickelt. Spieler können eine brandneue Geschichte entdecken, die Action, Rätsel und Infiltration miteinander verbindet. Dabei besucht man bekannte Orte wie Neo Washington oder den Dschungel, aber auch neue Schauplätze wie Neo Tokyo oder eine mysteriöse Raumstation.

Um an dieser Fortsetzung zu arbeiten und dem Originalspiel Tribut zu zollen, gelang es Paul Cuisset, einige Teammitglieder wie den Spieledesigner Thierry Perreau und den Komponisten des berühmten Amiga-Soundtracks, Raphaël Gesqua, zurückzuholen.

Flashback wurde Anfang der 90er Jahre für seine innovativen Animationen gelobt, dessen Tradition das Team fortsetzen möchte. Um ihr Ziel zu erreichen, wurde der weltberühmte Stuntman Jamel Blissat (Marvels Moon Knight Oscar Isaac Body Double) engagiert, um Conrad B. Harts Motion Capture zu performen.

Flashback 2 erscheint diesen Winter für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.