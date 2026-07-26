FlexiSpot PortaGo im Test: Wie dieses Walking-Pad den Gaming-Alltag verändert

Stundenlange Gaming-Sessions gehören für viele Spieler zum Alltag – egal ob am PC, an der PS5 oder beim entspannten Zocken vor dem TV. Genau hier setzt FlexiSpot mit dem neuen PortaGo an. Das extrem kompakte Walking Pad lässt sich dank 180-Grad-Klappfunktion auf ein platzsparendes Format zusammenfalten und verschwindet nach der Nutzung problemlos in der Wohnung.

Wir haben getestet, ob sich das Konzept wirklich für Gamer eignet – am Stehschreibtisch, während langer PC-Sessions, vor der PS5 und beim Serien- oder Streaming-Abend vor dem TV. Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit dem MotionX Pro zeigt das PortaGo dabei einen vollkommen anderen Ansatz: weniger Fitnessgerät, mehr smarter Begleiter unter anderem für den Gaming-Alltag.

Auspacken, Aufklappen, Loslaufen

Paket aufschneiden, Folie abziehen, auseinanderklappen. Das PortaGo steht in unter 30 Sekunden einsatzbereit im Zimmer. Flexispot verzichtet auf nervige Montageschritte. Kabel in die Steckdose, Schalter umlegen, läuft. Das Einklappen funktioniert genauso rasant. Dank der integrierten Transportrollen rollt das 23,2 Kilo schwere Gerät ohne Kraftaufwand hinter die nächste Tür oder unter die Couch. Gerade für kleinere Flats ein echter Bonus.

FlexiSpot liefert auch bei der Verarbeitung gewohnt ab. Das PortaGo hinterlässt einen stabilen und hochwertigen Gesamteindruck, wobei insbesondere die seitlichen Verblendungen im edlen Holzlook sofort ins Auge fallen. Dadurch hebt sich das Walking Pad optisch angenehm von den sonst oft nüchternen Kunststoffmodellen der Konkurrenz ab. Ebenfalls gelungen ist das große LED-Display auf der Oberseite, das Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und Kalorien übersichtlich darstellt und selbst während des Gehens jederzeit gut ablesbar bleibt.

Dank 180-Grad-Klappfunktion verschwindet das PortaGo nach der Gaming-Session platzsparend hinter der Couch oder in der Ecke

Der bürstenlose Motor hält den Geräuschpegel im Rahmen

Lärm kann im Video-Call oder während konzentrierter Arbeit schnell zum Störfaktor werden. FlexiSpot setzt beim PortaGo daher auf einen bürstenlosen Motor, der laut Hersteller unter 55 dB bleibt. Im Praxistest arbeitet das Walking Pad zwar nicht lautlos, bewegt sich aber auf einem angenehm zurückhaltenden Geräuschniveau, sodass Meetings oder andere Tätigkeiten am Schreibtisch kaum beeinträchtigt werden.

Für eine zusätzliche Entkopplung vom Boden empfiehlt sich dennoch eine Yogamatte oder eine spezielle Bodenschutzmatte. Das reduziert Vibrationen spürbar – insbesondere in Wohnungen mit empfindlichen Böden oder Nachbarn unterhalb. Selbst unsere Katze blieb im Test völlig entspannt und spazierte ein paar Meter über das Band, anstatt erschrocken das Weite zu suchen.

Die Haltbarkeit muss sich auf lange Sicht allerdings noch bewähren. Der Motor hat laut Hersteller einen 200.000-Zyklen-Ermüdungstest bestanden. Wer das FlexiSpot MotionX Pro kennt, weiß um die Langlebigkeit der Marke. Nach drei Monaten nahezu Dauerbetrieb beim MotionX Pro (unser Test) gab es bei minimaler Pflege null Leistungseinbußen. Das PortaGo schlägt hoffentlich in dieselbe Kerbe.

Die Wartung verlangt dem Nutzer kaum Zeit ab. Alle paar Wochen verteilt ihr ein paar Tropfen des mitgelieferten Öls unter der Laufmatte. Sollte die Matte mal verrutschen, zieht ihr sie mit dem beigelegten Inbusschlüssel nach. Das war es schon.

Steuerung per Fernbedienung und echtes Gehtraining

Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine unkomplizierte Steuerung der Geschwindigkeit per Knopfdruck. Zwei Direktwahltasten für 2 km/h und 4 km/h decken die gängigsten Gehgeschwindigkeiten ab, während sich das Tempo in 0,5-km/h-Schritten bis auf maximal 6 km/h erhöhen lässt. Gemütliches Schlendern ist das dann allerdings nicht mehr – vielmehr handelt es sich um zügiges, sportliches Gehen.

Für Video-Meetings oder entspannte Spiele wie Aufbausimulationen, Strategiespiele und Management-Titel haben sich im Test dagegen 2 bis 3 km/h als ideal erwiesen. Gerade bei Spielen, die nicht permanent höchste Konzentration und schnelle Eingaben verlangen, lässt sich so Bewegung in die Gaming-Routine integrieren, ohne dass der Spielfluss darunter leidet. Es geht dabei nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, die langen Stunden aktiver zu gestalten.

Mit einer Breite von 41 Zentimetern bietet die Lauffläche zudem ausreichend Platz, ohne ständig befürchten zu müssen, seitlich neben das Band zu treten. Das vierlagige Dämpfungssystem absorbiert Schritte spürbar und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl. Noch besser funktioniert die Geräusch- und Vibrationsdämpfung allerdings mit einer Yogamatte oder Bodenschutzmatte unter dem Walking Pad – eine Investition, über die sich auch die Nachbarn freuen dürften.

Trotzdem ersetzt das PortaGo keinen normalen Spaziergang. Durch die kontinuierlich laufende Lauffläche muss die Muskulatur permanent ausgleichen, wodurch insbesondere die Tiefenmuskulatur stärker gefordert wird als beim Gehen auf festem Untergrund. Je nach Tempo kann nach einer Stunde durchaus eine ordentliche Portion Schweiß fließen.

Das FlexiSpot PortaGo fügt sich unauffällig ins Gaming-Setup ein und bringt Bewegung in lange PC- und Homeoffice-Sessions

Tracking-Wirrwarr ohne App-Anbindung

Das integrierte Display wechselt kontinuierlich zwischen vier Werten: Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und verbrannten Kalorien. Die angezeigten Messwerte dienen allerdings eher als grobe Orientierung denn als präzise Fitnessanalyse. Der Live-Vergleich mit dem Fitbit Air offenbarte im Test die systembedingten Unterschiede zwischen Walking Pad und Fitnesstracker. Während die Zeitmessung exakt übereinstimmte, fiel die Kalorienberechnung mit dem Fitbit Air-Band etwas höher aus als die Angabe des PortaGo.

Besonders deutlich wurde die Abweichung bei der Distanz. Der Fitnesstracker zeigte im Test lediglich die Hälfte der Strecke an, die das Walking Pad auf dem Display auswies. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Messmethode. Das PortaGo erfasst die zurückgelegte Strecke anhand der Bewegung der Laufmatte, während das Fitnessband die Schritte über Armbewegungen und Beschleunigungssensoren berechnet. Wer beim Gehen die Hände ruhig auf der Tastatur liegen lässt, wird von der Uhr entsprechend nicht oder nur unvollständig erfasst.

Genau hier hätte FlexiSpot noch Potenzial. Eine eigene App mit detaillierter Auswertung, persönlichem Fortschritt und Schnittstellen zu gängigen Fitnessdiensten würde das PortaGo deutlich aufwerten und die gesammelten Daten besser nutzbar machen.

Flaches Fundament statt Steigungs-Option

Wer die optionale Steigungsfunktion des MotionX Pro gewohnt ist, wird beim PortaGo ein wichtiges Feature vermissen. Das Walking Pad liegt vollständig flach auf dem Boden, eine Höhenverstellung gibt es nicht. Dieser Verzicht ist allerdings der Preis für die besonders kompakte Bauweise und das einfache Verstauen.

Zusammengeklappt baut das PortaGo extrem flach auf und lässt sich problemlos in Wohnungen mit wenig Platz integrieren. Mit einer Grundfläche von gerade einmal 0,3 Quadratmetern verschwindet das Walking Pad selbst in ungenutzten Ecken, ohne zum dauerhaften Platzproblem zu werden.

Wer jetzt den eigenen Gaming-Alltag aktiver gestalten möchte, bekommt das FlexiSpot PortaGo aktuell noch mit 10 Prozent Rabatt direkt bei Flexispot. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli.