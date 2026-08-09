FlexiSpot-Setup im Check: So bewährt sich das Homeoffice als kompletter Gaming-Arbeitsplatz

Ergonomie am Arbeitsplatz entscheidet über die Belastbarkeit bei langen Sessions. Ein High-End-PC nützt wenig, wenn Muskelverspannungen oder Konzentrationsabfälle die Leistung drosseln. Wir haben in der Vergangenheit drei Komponenten von FlexiSpot auf ihre Praxistauglichkeit geprüft: den höhenverstellbaren Schreibtisch E7 Pro, den Gaming-Chair GC5G und das Walking Pad MotionX Pro.

Wie sich die Produkte nach mehreren Monaten im Einsatz bewährt haben, fassen wir hier noch einmal zusammen.

Schreibtisch E7 Pro: Das tragfähige Fundament

Der Flexipsot E7 Pro liefert eine maximale Traglast von 160 Kilogramm. Das reicht problemlos für schwere Custom-Wakü-Towers, Multi-Monitor-Setups und massive Peripherie. Die Konstruktion nutzt zwei Elektromotoren, die das Gestell stufenlos anheben.

Der Aufbau der zwei gelieferten Pakete verlangt kaum Zeit. Mit einem Akkuschrauber steht die Kombination aus weißem Stahlgestell und der 120 x 60 Zentimeter großen Ahornholz-Platte nach rund 20 Minuten.

Auch nach mehreren Monaten und weiterhin täglichem Einsatz überzeugt die Steifigkeit. Selbst auf maximaler Stehhöhe wackelt das Konstrukt bei schnellen Mausbewegungen nicht. Die Steuerung bietet vier Speicherplätze für vordefinierte Höhenprofile. Ein Tastendruck genügt für den Positionswechsel.

Kabel gehören unter die Platte. FlexiSpot löst das über eine magnetische Abdeckung an der Unterseite. Netzteile, DisplayPort-Kabel und USB-Hubs verschwinden vollständig darunter. Sauber – und auch nach Monaten im täglichen Einsatz noch genauso praktisch wie am ersten Tag.

Passend zum 10-jährigen Jubiläum von FlexiSpot laufen im August verschiedene Aktionen. Dazu gehören unter anderem Rabatte auf den E7 Pro und den C7 Morpher. Außerdem besteht bei jeder Bestellung im August die Chance auf ein Golden Ticket im Wert von 10.000 Euro. Hinzu kommen 50 Prozent Cashback, 12 Prozent Rabatt auf das Sortiment und weitere Jubiläumsangebote.

Der Flexispot E7 Pro

Gaming-Chair GC5G: Hohe Flexibilität mit Abzügen

Der Flexispot GC5G ergänzt den Tisch weiterhin als primäre Sitzgelegenheit – und auch nach mehreren Monaten täglicher Nutzung sind wir mit dem Stuhl nach wie vor sehr zufrieden. Mechanisch bietet das Modell flexible Einstelloptionen. Die Armlehnen lassen sich dreidimensional verstellen, um den Winkel zur Tastatur exakt auszurichten.

Die Rückenlehne erlaubt tiefe Neigungswinkel für Entlastungsphasen. Auch im Dauerbetrieb bleibt die Polsterung angenehm fest, während die Rollen auf Hartböden extrem leise arbeiten. Gerade im täglichen Einsatz zeigt sich, dass der hochwertige Eindruck aus dem ursprünglichen Test nicht nur ein erster Eindruck war.

Zwei kleinere Schwächen bleiben allerdings bestehen. Das mitgelieferte Lendenkissen kann bei häufigen Körperverlagerungen verrutschen. Zudem fällt die niedrigste Sitzposition für kleinere Personen an Standardtischen etwas zu hoch aus.

Hier spielt das Zusammenspiel mit dem E7 Pro seine Stärke aus. Der Schreibtisch lässt sich auf das passende Höhenniveau des Stuhls absenken und gleicht damit die etwas zu hohe Mindesthöhe der Sitzfläche in der Praxis weitgehend aus.

Der GC5G als optischer Hingucker in jedem Setup

Walking Pad MotionX Pro: Dynamik statt Stillstand

Das MotionX Pro bricht das Muster des Dauersitzens auf und gehört mittlerweile fast jeden Tag zu unserem Setup. Nach mehreren Monaten regelmäßiger Nutzung fällt das Urteil entsprechend eindeutig aus: Das Walking Pad überzeugt weiterhin und zeigt dabei keine Schwächen bei Verarbeitung oder Alltagstauglichkeit.

Der Motor ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Für den Einsatz vor dem Bildschirm ist das allerdings eher theoretischer Natur. Im täglichen Gebrauch hat sich für uns ein Tempobereich bis etwa 5 km/h als sinnvoll erwiesen.

Die Wahl des Eingabegeräts entscheidet dabei maßgeblich über die Nutzbarkeit. Präzises Zielen mit der Maus wird durch die Eigenbewegung des Körpers schnell zur Herausforderung. Für Shooter ist die Kombination entsprechend ungeeignet. Mit einem Gamepad funktionieren dagegen Strategie-, Cozy- oder Wirtschaftsspiele problemlos.

Im Homeoffice liegt unser bevorzugtes Tempo weiterhin zwischen 1,5 und 2,5 km/h. Mails schreiben, Texte bearbeiten oder Videocalls verfolgen – das funktioniert bei diesem Tempo problemlos. Gerade bei längeren Arbeitsphasen ist das eine angenehme Alternative zum Sitzen.

Auch bei der Verarbeitung hat sich der Eindruck aus dem ursprünglichen Test bestätigt. Die Qualität wirkt durchgehend hochwertig und auch nach Monaten im nahezu täglichen Einsatz gibt es keinen Grund zur Beanstandung. Ein wenig Pflege gehört allerdings dazu: Laut Hersteller benötigt die Mechanik etwa alle 25 Betriebsstunden Silikonöl unter der Lauffläche.

Alternativ ist das FlexiSpot PortaGo als äußerst platzsparende Option verfügbar, das uns ebenfalls begeistert hat.

Das Walking Pad MotionX Pro ist zuverlässig im Dauereinsatz

Das Zusammenspiel der Komponenten

Einzeln betrachtet sind die drei Produkte solide Hardware. Im Verbund entsteht daraus aber ein Setup, das deutlich stärker auf lange Gaming-Sessions ausgelegt ist. Der E7 Pro ermöglicht den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, während der GC5G auch nach mehreren Stunden eine komfortable Sitzposition bietet. Das MotionX Pro geht noch einen Schritt weiter und bringt Bewegung ins Gaming-Setup – vor allem bei Strategie-, Simulations- und Cozy-Games, bei denen es nicht auf jede Millisekunde ankommt.

Genau dieser Wechsel macht den Reiz des Setups aus. Statt vier oder fünf Stunden in derselben Position vor dem Bildschirm zu verbringen, lässt sich je nach Spiel und Situation zwischen Sitzen, Stehen und Gehen wechseln. Für kompetitive Shooter bleibt der klassische Sitzplatz die bessere Wahl. Bei entspannten Gaming-Sessions oder im Homeoffice kann dagegen das Walking Pad zum Einsatz kommen.

Das Setup richtet sich damit vor allem an Nutzer, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen und Gaming nicht als kurze Abendbeschäftigung verstehen. Die Investition fällt entsprechend höher aus als bei einem gewöhnlichen Schreibtisch samt Gaming-Stuhl. Wer die einzelnen Komponenten allerdings tatsächlich regelmäßig nutzt, bekommt dafür einen Arbeitsplatz, der sich deutlich stärker an unterschiedliche Gaming- und Alltagssituationen anpassen lässt.