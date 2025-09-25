Microsoft Flight Simulator 2024 – Ausgerechnet Microsoft hebt PS VR2 in die Luft

Wer hätte das gedacht: Microsoft, der ewige PC-Kriegstreiber, liefert plötzlich ein VR-Spiel für die PlayStation, während Sony selbst die eigenen VR-Fans noch auf halber Strecke hängen lässt. Microsoft Flight Simulator 2024 landet am 8. Dezember 2025 auf PS5 und später auf PS VR2, als hätte jemand versehentlich die Reihenfolge der Welt verändert.

Während die PS5-Hardware glänzt, bleibt die Softwareseite für VR oft hinter den Erwartungen zurück. Und jetzt tritt der Konkurrent auf die Bühne, zeigt wie’s geht, und bringt Sony damit unfreiwillig in die Bredouille.

PS VR2 Highlight dank Konkurrenz

Die PlayStation-Community wartet regelmäßig auf echte VR-Blockbuster. Stattdessen gibt’s Indie-Titel, ein paar Puzzle-Spiele und hier und da ein kleineres Abenteuer. Große AAA-Titel, die VR sinnvoll nutzen, sind rar gesät. Und nun kommt Microsoft, ein Unternehmen, das traditionell für Windows-PCs und Xbox steht, und sich auch sonst gegen die VR-Technologie ausgesprochen hat, und liefert plötzlich die volle VR-Erfahrung auf der PlayStation VR2. Ironischer könnte das Timing kaum sein – man könnte fast meinen, Microsoft hat ein geheimes PS VR2-Team gegründet, nur um Sony zu necken.

Microsoft Flight Simulator 2024 bietet alles, was ein realistischer Flugsimulator braucht: detailgetreue Welt, Karriere-Missionen, dynamisch generierte Aufgaben und die größte Flugzeugflotte in der Seriengeschichte. In VR dürfte das Ganze sogar seinen vollen Reiz entfalten, denn Flugsimulator und Headset sind eine der wenigen Kombinationen, bei der VR tatsächlich einen echten Mehrwert bietet. Und während PS VR2-Spieler bisher nur mit halbgaren Versuchen von Sony vorliebnehmen mussten, bringt jetzt ausgerechnet Microsoft die Simulation, die sie sich verdient haben.

Leider zu spät

Ich habe mein PS VR2-Headset inzwischen verkauft, frustriert vom Mangel an lohnenswerten Spielen. Ich werde die Technologie wahrscheinlich auch nie wieder anfassen – oder sonst etwas Experimentelles von Sony – denn etwas anderes war es nie. Lernen durch Enttäuschung, könnte man es nennen.

Man muss es leider so sagen: Wenn Microsoft schon das VR-Spiel für deine Hardware baut, läuft bei Sony offensichtlich etwas schief. Für PS VR2-Spieler ist das natürlich ein Glücksfall – endlich ein Titel, der das Headset wirklich ausreizt, wenn vermutlich auch viel zu spät.

Für Sony ist es ein kleiner, bitterer Reminder, dass man nicht immer auf die Konkurrenz warten sollte, um eigene Versprechen einzulösen. Vielleicht ein Weckruf: Es reicht nicht, großartige Hardware zu bauen, man muss sie auch mit Software füttern, die ihre Stärken zeigt.

Ironie des Jahres? Wahrscheinlich. Freude für Fans? Definitiv. Und vielleicht die erste Mahnung, dass selbst Branchenriesen manchmal vom „anderen Lager“ überrascht werden können.