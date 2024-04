Flint: Treasure of Oblivion – Taktisches Piratenspiel angekündigt

Piratenspiele sind in diesem Jahr äußerst beliebt, die in diesem Jahr um das strategische „Flint: Treasure of Oblivion“ von Microids und Entwickler Savage Level ergänzt werden.

„Flint: Treasure of Oblivion“ bietet Abenteuer mit einer rundenbasierten Kampfmechanik und strategischer Tiefe, die auf Grundlagen des Genres aufbauen. Hier kommen Mechanismen aus Rollenspielen und Brettspielen zusammen, insbesondere durch Würfelwürfe. Spieler stellen ihre Crew zusammen, statten jedes Mitglied mit einzigartigen Fähigkeiten aus und formen so ihren Spielstil.

Flint: Treasure of Oblivion möchte mit Klischees aufräumen

Während der taktischen Phasen können anschließend Fertigkeits- und Attributkarten eingesetzt werden, um ihre Besatzungsmitglieder zu verbessern und sich einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu verschaffen. So macht sich eure Crew auf den Weg, um die Geheimnisse zu entdecken, die in den fernen Ländern von „Flint: Treasure of Oblivion“ verborgen sind.

Das Spiel bildet zudem die Welt der Piraterie originalgetreu nach und integriert historische Elemente, einschließlich Sprache, Kostüme und Waffen, um ein authentisches und immersivees Erlebnis zu bieten.

„Flint: Treasure of Oblivion ist für uns eine Gelegenheit, ein Spiel in einem Universum zu entwickeln, für das wir schon immer eine Leidenschaft hatten“, sagten die Gründer von Savage Level, Declares Aurelien und Maxime Josse. „Dieses Spiel ermöglicht uns, die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, was Piraterie wirklich ist, die oft karikiert und falsch dargestellt wird. Flint: Treasure of Oblivion ist der Höhepunkt eines Umdenkprozesses, der darauf abzielt, die Erzählklischees in Videospielen voranzutreiben. Mit diesem Titel schlagen wir eine originelle Art vor, Geschichten durch das Medium Comic zu erzählen, und nutzen die Gelegenheit, die französisch-belgischen Comics hervorzuheben, die uns seit unserer Kindheit zum Träumen bringen.“

So erkunden die Spieler die Welt von der französischen Stadt Saint-Malo bis zu den exotischen Landschaften Mittelamerikas, besuchen unterschiedlichste Umgebungen, Städte, Lager, Dschungel und Höhlen, und leben so das Leben eines echten Piraten.

„Flint: Treasure of Oblivion“ erscheint im 4. Quartal 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.