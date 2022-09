Flintlock: The Siege of Dawn – Umfassende Gameplay-Szenen online

Zum neuen Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn sind umfassende Gameplay-Szenen erschienen, das derzeit von Kepler Interactive und A44 Games entwickelt wird. Diese haben zuletzt das Adventure Ashen veröffentlicht.

Im neuen Video wirft man einen Blick auf Flintlocks Magie und sein Schießpulver und erlebt so den Helden in Aktion, während Nor und ihre fuchsartige Begleiterin Enki sich zusammenschließen, um gegen die Götter zu siegen.

Überschwemmt von Untoten müssen die Spieler die Macht von Nors zerstörerischer Axt und Steinschlosswaffen mit Enkis mysteriösen mystischen Fähigkeiten kombinieren, sowie Enki strategisch signalisieren, wie man die Oberhand gewinnt, um so gemeinsam seine erstaunlichen Kräfte zu entfesseln.

In schweren, wirkungsvollen Kämpfen müssen die Spieler dabei jeden Schlag sorgfältig überdenken. Die Soldaten der untoten Armee der Götter sind verheerend stark und ihre dunkle Magie kann mit nur wenigen Schlägen das komplette Blatt wenden. Um einige der mächtigsten existierenden Wesen zu besiegen, müssen die Spieler ihr gesamtes Arsenal an Werkzeugen einsetzen – indem sie Schwarzpulver in vollem Umfang einsetzen und Nors Beweglichkeit mit Enkis mächtigster Magie kombinieren. Nur so lassen sich Feinde verwundbar machen und einen nach dem anderen auseinander nehmen.

Flintlock führt die Spieler schließlich in eine völlig einzigartige RPG-Umgebung ein, die in einer vom Flintlock-Fantasy-Genre inspirierten Welt spielt, in der Magie und Technologie aufeinanderprallen. Hier sind die alten Götter zurückgekehrt, um Krieg gegen die Menschheit zu führen.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox und den PC.