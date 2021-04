Focus Home Interactive mit 3 Premieren auf der E3 & Warhammer-Studio gekauft

Focus Home Interactive expandiert auch in diesem Jahr kräftig, nicht nur mit brandneuen Projekten, sondern auch mit weiteren Studio-Übernahmen.

So bestätigte man heute zunächst, dass man an der digitalen E3 im Juni teilnehmen wird und dort mindestens 3 Premieren präsentiert. Möglicherweise befindet sich darunter auch das Projekt von DontNod, das seit einiger Zeit in Arbeit ist. Nähere Details zum E3 Line-Up folgen in den kommenden Wochen. Soweit man aber bestätigt, werden auch laufende Titel weiter unterstützt, darunter SnowRunner, GreedFall und Insurgency: Sandstorm.

Warhammer Studio Streum On übernommen

Gleichzeitig gab man auch die Übernahme des Entwicklers Streum On bekannt, die aktuell noch an Necromunda: Hired Gun arbeiten, welches im Warhammer-Universum angesiedelt ist. Streum On ist auch für Spiele wie E.Y.E: Divine Cybermancy und Space Hulk: Deathwing bekannt.

Zur Studio-Übernahme heißt es hier:

„Im vergangenen Jahr und insbesondere in den letzten sechs Monaten haben wir Focus Home Interactive grundlegend verändert“, sagte Christophe Nobileau, Vorstandsvorsitzender von Focus Home Interactive. „Unsere Gruppe verfügt nun über ein angepasstes Geschäftsmodell und ein engagiertes M&A-Team sowie eine erneuerte Governance, ein gestärktes Executive Committee und ein Retentionsprogramm für Kay-Manager. Diese Änderungen ermöglichen es uns, ab dem nächsten Jahr viel mehr in die Spieleentwicklung zu investieren und unsere Rentabilität erheblich zu verbessern. Im Bereich des externen Wachstums freuen wir uns über die Akquisition des Streum On Studio und setzen unsere Gespräche mit anderen Partnerstudios sowie die strukturellen Ziele für Focus Home Interactive fort.“

Kommende Projekt von Focus Home sind unter anderem Hood: Outlaws & Legends, Warhammer Age of Sigmar: StormGround und Necromunda: Hired Gun im Mai.

Passend zu Necromunda: Hired Gun gibt es heute auch einen neuen Trailer, der einen Eindruck der Personen, Orte und Fraktionen liefert, die man im Shooter von Focus Home Interactive trifft.