Football Manager 26: Ein neues Kapitel für virtuelle Trainer beginnt im November

Am 4. November ist es soweit: Mit Football Manager 26 kehrt eine der langlebigsten Serien im Sport-Genre zurück, und diesmal mit spürbaren Veränderungen. Erstmals baut die Reihe auf die Unity-Engine, was nicht nur optisch, sondern auch technisch ein neues Fundament legt. Laut Sports Interactive soll das Ergebnis mehr Dramatik auf dem Platz und gleichzeitig mehr Komfort abseits davon bringen.

Die wohl auffälligste Neuerung betrifft das Lizenzpaket. Mit der Premier League zieht die wohl populärste Liga der Welt ins Spiel ein. Zusammen mit den verbesserten Animationen, die auf realen Spielszenen basieren, verspricht Football Manager 26 ein spürbar authentischeres Erlebnis.

Frauenfußball, neue UI und mehr Kontrolle

Zum ersten Mal integriert die Serie auch Frauenfußball, nicht als separaten Modus, sondern nahtlos ins bestehende Ökosystem eingebettet. Das ist mehr als ein PR-Schachzug, es könnte die Datenbank der Reihe langfristig auf ein neues Niveau heben. Hinzu kommt eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die sowohl Neueinsteigern den Zugang erleichtern als auch Veteranen mehr Einflussmöglichkeiten geben soll. Bereiche wie Taktik, Scouting oder Transfers sollen von diesen Anpassungen besonders profitieren.

Football Manager 26 erscheint gleichzeitig für PC, Mac, Xbox und PlayStation 5. Parallel dazu gibt es mit Football Manager 26 Console eine speziell angepasste Version für Konsolenfans. Beide Varianten landen direkt im Xbox Game Pass, ein nicht zu unterschätzender Faktor, um die Community zu vergrößern.

Auch die Nintendo-Switch-Version Football Manager 26 Touch kehrt im Dezember zurück, während Football Manager 26 Mobile am 4. November exklusiv bei Netflix erscheint. Selbst mit dem Engine-Wechsel lassen sich Spielstände aus FM23 und FM24 übernehmen. Ein cleverer Schachzug, der die langjährigen Fans belohnt.

Ein mutiger, aber richtiger Schritt

Nach über 20 Jahren wagt Sports Interactive einen echten Umbruch. Unity-Engine, Premier League und Frauenfußball sind nicht nur Schlagworte, sondern könnten die Reihe nachhaltig verändern. Ob diese Mischung am Ende wirklich das „perfekte“ Manager-Erlebnis schafft, bleibt abzuwarten – gerade im Hinblick auf Stabilität und Detailtiefe. Doch der Mut, einen solchen Schritt zu gehen, verdient Anerkennung.

Wird Football Manager 26 für euch ein Pflichtkauf oder reicht euch ein weiteres Jahr mit dem Vorgänger?