Football Manager 26 First Look Gameplay – Die Fußballrealität in euren Händen

Entdeckt Football Manager 26: Verbesserte Grafik, realistische Animationen und mehr Immersion. Schreibt eure eigene Fußballgeschichte und erlebt jedes Tor hautnah.

Lukas Neumann
Football Manager 26 lässt euch wieder tief in die Welt des Fußballs eintauchen, und zwar so intensiv wie nie zuvor. Schon beim ersten Blick auf das Gameplay wird deutlich: Es geht nicht nur um hübschere Grafiken, sondern um ein spürbar realistisches Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung zählt.

Die Unity-Engine bringt verbesserte Bewegungen, detaillierte Animationen und eine authentische Darstellung auf dem Platz – hier wirkt jeder Pass, jeder Zweikampf und jedes Tor greifbar, als würdet ihr selbst auf dem Rasen stehen.

Volumetrische Animationen und Motion-Capturing sorgen dafür, dass selbst ein Steilpass oder ein Last-Minute-Siegtor emotional spürbar wird. Football Manager 26 erlaubt euch, eure eigene Fußballgeschichte zu schreiben – taktische Feinheiten, strategische Entscheidungen und die individuelle Handschrift eures Managements stehen im Vordergrund.

