Forensics: Crime Scene Detective angekündigt – LKA-Realismus für Gamer

Aerosoft und Binary Impact bringen mit Forensics: Crime Scene Detective eine Simulation auf PC und Konsolen, die Schluss mit Hollywood-Klischees macht. In direkter Zusammenarbeit mit dem LKA Rheinland-Pfalz entwickelt, erwartet uns hier knallharte Kriminaltechnik statt schneller Action-Quick-Time-Events.

Dass ein Landeskriminalamt bei der Entwicklung die Finger im Spiel hat, ist für uns Gamer ein fettes Versprechen im Hinblick auf Realismus. Wir schlüpfen nicht in die Rolle eines Superbullen, der nach zwei Minuten den Täter verhaftet, sondern wir sind die Forensiker, die im Keller oder in der Bar jedes Staubkorn umdrehen. Ein echter Dr. Mark Benecke am Controller.

Die Fälle basieren laut Publisher auf realen Szenarien. Das bedeutet, wir müssen uns auf echte Logik verlassen, ballistische Flugbahnen rekonstruieren und DNA-Analysen auswerten. Endlich ein Titel, der uns zutraut, selbst zu denken.

Vom Mikroskop direkt zur PS5 und Xbox

Die Ankündigung ist auch technisch eine kleine Ansage, denn das Genre der Hardcore-Simulationen findet endlich den Weg auf die Current-Gen-Konsolen. Egal ob wir mit dem Fingerabdruckpulver hantieren oder gelöschte Chatverläufe auf Smartphones wiederherstellen – die methodische Arbeit steht im Fokus.

Dass wir am Ende selbst entscheiden müssen, ob die Beweislage für eine Belastung ausreicht oder ein Verdächtiger entlastet wird, gibt dem Ganzen eine enorme Bedeutung. Ein übersehener Blutspritzer könnte den Fall ruinieren. Das sorgt für einen ordentlichen Nervenkitzel, ganz ohne Schusswechsel.

Die Spieler lechzen immer öfter nach Simulationen, die Tiefe bieten und nicht nur Oberflächen abklappern. Forensics: Crime Scene Detective scheint genau diese Lücke zu füllen. Wenn die Umsetzung der LKA-Expertise so konsequent ist wie angekündigt, erwartet uns ein echtes Highlight für Strategen und Detail-Verliebte. Die Kombination aus Tatort-Untersuchung und Labor-Analyse klingt nach einem motivierenden Gameplay-Loop. Wer auf „True Crime“ steht, kommt an diesem Ding 2026 vermutlich nicht vorbei.

Haben wir die Geduld für echte Kleinstarbeit am Tatort oder brauchen wir am Ende doch den Action-Kick?