Forever Ago erscheint im Herbst 2026 für PC, Konsolen und Switch 2

Das Roadtrip-Adventure „Forever Ago“ wird im Herbst 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, PC sowie die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Publisher Annapurna Interactive und das Entwicklerstudio Third Shift beenden damit die sechsjährige Wartezeit seit der ersten Ankündigung des Titels.

Die nun erneute Ankündigung präzisiert nicht nur das Release-Zeitfenster, sondern bestätigt auch die Zielplattformen. Neben dem PC und den Current-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft wird explizit die Switch 2 gelistet.

Fokus auf Exploration und Fotografie-Mechanik

In „Forever Ago“ steuern Spieler den Protagonisten Alfred aus der Third-Person-Perspektive und begleiten ihn nach einem einschneidenden Schicksalsschlag auf einer Reise im Minivan Richtung Norden. Die zentrale Spielmechanik dreht sich dabei um eine Sofortbildkamera: Alfred nutzt sie nicht nur, um seine Erlebnisse zu dokumentieren, sondern setzt sie auch gezielt als Werkzeug ein, um verschiedene Umgebungsrätsel zu lösen.

Die Spielwelt führt durch abwechslungsreiche Biome wie dichte Wälder, karge Wüsten und massive Gebirgsketten, wobei der Fokus klar auf der Exploration liegt. Durch die Interaktion mit Objekten und Begegnungen mit NPCs rekonstruieren Spieler nach und nach Alfreds Hintergrundgeschichte sowie die Historie der besuchten Orte.

Untermalt wird diese melancholische Atmosphäre durch einen Original-Soundtrack von Clark Aboud, der bereits mit seiner Arbeit an „Slay the Spire“ seine Expertise für prägnantes Audio-Design unter Beweis gestellt hat.

Annapurna setzt auf bewährtes Adventure-Segment

Mit „Forever Ago“ bleibt Annapurna Interactive seiner Linie treu, atmosphärische Indie-Titel mit narrativem Schwerpunkt zu verlegen. Der Verzicht auf die Last-Gen-Konsolen (PS4/Xbox One) unterstreicht den technischen Fokus auf aktuelle Hardware-Standards, was insbesondere für die Performance in den weitläufigen Naturarealen relevant sein dürfte.

Der Vergleich mit Titeln wie „Firewatch“ liegt aufgrund des narrativen Fokus und der isolierten Naturumgebungen nahe, wobei „Forever Ago“ durch das Fahrzeug-Management und die Fotografie-Puzzles eine eigene spielerische Nische sucht.

Wer auf eine tiefgreifende Simulation des Roadtrips hofft, sollte seine Erwartungen jedoch drosseln: Die Spielmechaniken bleiben laut den vorliegenden Daten auf einem entspannten Niveau, bei dem die Erzählung und die Atmosphäre über komplexen Survival- oder Fahr-Elementen stehen.